Cum a ajuns Theo Rose să ajungă în topul hiturilor cu manele: „A fost un gen muzical preferat în masă”

Theo Rose, 24 de ani, este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi, iar cele mai multe dintre hiturile ei ajung în trending pe YouTube. Cântăreața nu se ferește să se asocieze cu maneliști celebri și să lanseze piese muzicale apreciate de milioane de fani.

Invitată la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Theodora Maria Diaconu, pe numele său real, a lămurit motivul pentru care s-a apucat de cântat manele. Artista recunoaște că e unul dintre genurile muzicale care a transmis întotdeauna o stare de bine, chiar dacă mulți nu-și asumă că ascultă manele.

„A fost un gen muzical preferat în masă. La noi, în România, a prins mereu, nu știu dacă manelele au avut o perioadă în care ‘să cadă’. Au fost tot timpul, însă au fost și oameni care nu și-au asumat, în număr atât de mare, că ascultă. Nici eu nu am crescut cu manele, ba dimpotrivă, tata a avut și un pic de tentă rasistă înainte ca soră-mea să se mărite cu un țigan, după care i s-a schimbat total percepția. Nu am crescut deloc cu manele în casă, am avut folclor, romanțe, rock-ul lui frate-miu”, a povestit cântăreața la podcast.

Cum a ajuns să fie cunoscută Theo Rose

Artista cântă de la vârsta de patru ani, dar s-a lansat oficial în muzică la 15 ani. Theo Rose nu se ferește să spună, de multe ori, în spațiul public că suferă de anxietate. Fanii au apreciat-o și mai mult după ce a participat la concursul Bravo, ai stil! Celebrities, unde a câștigat locul doi.

„Simt că am 35-36 de ani. Am tras tare până acum. Mi se pare că gândesc altfel pentru vârsta mea. Am ratat multe etape din astea ale tinereții când trebuie să te distrezi într-un fel sau să gândești puțin diferit. Am luat în serios muzica de prea mică”, a mai explicat artista la podcastul lui Gojira.

După emisiunea de fashion, Theo Rose a luat drumul televiziunii, apărând în diverse emisiuni, printre care „KidSing”, „Vorbește lumea”, „Te cunosc de undeva”. De-a lungul timpului, Theo Rose a colaborat cu artiști cunoscuți, printre care DJ Project, Whats Up, Florin Salam sau Jador.

