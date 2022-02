Gina Pistol (41 de ani) tocmai a revenit din concediul de maternitate pe platourile de filmare ale noului sezon „Chefi la Cuțite”. Alături de Smiley (38 de ani), prezentatoarea TV are o fiică, Josephine Ana, care va împlini 1 an pe 9 martie 2022. Gina și Smiley formează un cuplu de mai bine de 5 ani, însă și-au confirmat relația abia la finalul anului 2019.

Cu ce problemă se confruntă Gina Pistol. Prezentatoarea TV a cerut sfatul urmăritorilor de pe Instagram

Recent, în mediul online, Gina le-a cerut urmăritorilor săi ajutorul pentru a rezolva o problemă cu care se confruntă de în jur de o săptămână. „De o săptămână mă dor foarte tare genunchii… de vreo două zile și gleznele. Ce să fac, ce să iau?”, a scris Gina Pistol la Insta Story.

În timpul sarcinii, Gina a luat 27 de kg, ajungând la un total de 80 de kilograme. În prezent, Gina, care întotdeauna a acordat o atenție deosebită alimentației, a reluat antrenamentul fizic. În doar două zile, prezentatoarea TV a dat 2 kg jos, ajungând de la 65,1 la 63,2 de kg.

„Mă apuc de sport și dietă. Înainte să rămân însărcinată aveam 53 de kilograme. Sport n-am mai făcut de vreo 3 ani. În luna a noua de sarcină îmi arăta cântarul 80 de kilograme. Acum, la 10 luni distanță, atât îmi arată cântarul (n.red.: 65 de kg)”, explica Gina Pistol în ianuarie 2022, în mediul online.

„Nu sunt în cea mai bună formă și am decis că trebuie să fac ceva. Adevărul este că mă simt muuuult mai bine când fac sport, când mănânc sănătos. Practicarea sportului îmi oferă și un tonus psihic. Am început un program de 12 săptămâni ca să-mi reintru în formă”, a mai spus atunci.

În august 2021, tot în mediul online, prezentatoarea TV a vorbit despre provocările întâmpinate în timpul sarcinii, dar și despre șansele mici pe care medicii i le-au dat să devină mamă.

„Viața mea a fost un șir nesfârșit de întrebări care duceau în aceeași direcție: «Când o să ai și tu un copil?», «Când ai de gând să faci un copil?», «De ce nu ai un copil la vârsta asta?». Întrebarea asta mi se pare că este foarte intruzivă pentru o femeie, pentru că nu știi prin ce trece femeia aceea”, a mărturisit Gina Pistol pe Instagram.

„După ce am aflat, în urma unui control de rutină, că am șanse foarte mici să rămân însărcinată, adică undeva la 0,1, această întrebare îmi tulbura liniștea pe care încercam să o mențin cu greu în sufletul meu. De fiecare dată îmi puneam pe chip zâmbetul social și răspundeam «când o să fiu pregătită, când o să fie», dar numai eu știu ce era în sufletul meu”, a completat.

Despre sarcină, prezentatoarea TV a adăugat: „În timpul sarcinii am resimțit din plin presiunea [afișării] unei imagini perfecte. În timp ce corpul meu se modifica pentru a-i face loc fetiței mele, am înțeles că frumusețea cuprinde diverse contururi. Când am aflat că voi deveni mamă, am realizat că universul meu se va schimba definitiv”.

„Primele luni de sarcină mi-au pus pe față un zâmbet imens. Pe lângă oamenii care îmi transmiteau energie bună și gânduri frumoase, au fost și cei care m-au criticat dur și care mă judecau în orice făceam. Am încercat mereu să opresc lupta asta dintre ce e bine pentru mine și pentru micuța mea și ce ar trebui să fie confortabil pentru restul oamenilor”, a mai spus.

