Crina Pintea: “Sunt un om emotiv, dar când sunt pe teren uit de acest aspect”

Dacă încă nu ai apucat încă să citești amplul nostru material aferent rubricii Special cu echipa națională de handbal feminin a României, din revista UNICA de aprilie, atunci te întâmpinăm online cu șapte interviuri ce le vor surprinde pe rând pe: Cristina Neagu, Crina Pintea, Andreea Popa, Cristina Laslo, Denisa Dedu, Eliza Buceschi și Lorena Ostase.

Astăzi continuăm miniseria de interviuri cu Crina Pintea care joacă pentru echipa națională a României pe postul de pivot. Printre titlurile câștigate se numără cel de cea mai bună handbalistă română, 2019; cel mai bun pivot din Liga Franceză de Handbal, 2017-2018 și a Ligii Campionilor; cel mai bun pivot EURO 2018; câștigătoare Liga Campionilor, 2019; medalie de bronz CM, 2015.

Ritmul vieții s-a schimbat din 2020. Cât de mult v-a lipsit competiția?

Ador handbalul, sunt o fire competitivă și îmi place să am meciuri. Te poți pregăti mult, dar o faci pentru meciuri și sentimentele pe care acestea ți le oferă.

A fi într-o formă excelentă implicăși un mindset pe măsură. Cum reușițisă vă păstrați motivația în momentele în care vă simțiți mai vulnerabile?

Am lucrat foarte mult la asta, este nevoie de mult exercițiu și multe experiențe, nu capeți puterea mentală peste noapte. Citesc, vorbesc și cu specialiști, iar întotdeauna când pășesc pe teren, pentru antrenament sau meci, mă conectez cu ceea ce se întâmplă acolo, în acele momente nu există altceva.

Cum este tratată problema egalității de genîn lumea sportului?

Este un subiect delicat, cred că sunt multe de discutat pe aceasta temă.

Handbalul poate părea un sport dur câteodată. Care sunt slăbiciunile voastre? Ce vă emoționează?

Handbalul este un sport dur, dar m-am obișnuit cu asta, eu sunt un om emotiv, dar când sunt pe teren uit de acest aspect. Cred că fiecare om, fiecare sportiv are slăbiciuni, însă nu vreau să le spun. 🙂

Din ce este alcătuită alimentația unui sportiv de performanță?

Alimentația mea constă în alimente cât mai simplu gătite, fără multe grăsimi sau făină albă.

Ce lecție învățată pe teren o considerați utilăși pentru viațavoastră de zi cu zi?

Că nimic nu e pentru totdeauna, că poți juca un meci excelent și următorul să nu îți iasă nimic. Am învățat foarte multe și cred că de-a lungul anilor au fost multe lecții pentru mine.

Câte rochii și câți pantaloni avețiîn dressing? 😊Dar câte perechi de sneakers și câte de pantofi cu toc?

Nu am multe, treninguri cred că am doar unul și cele primite de la club și echipa națională. În timpul liber îmi place să port fuste, rochii și alte haine simpleși lejere. 🙂 La fel și cu adidașii, am puține perechi de stradă, am multe pentru sală. Am doar două sau trei perechi de pantofi cu toc, dar foarte mic. |n schimb am multe perechi simple, fără toc.

Cum vă pregătițiînainte de antrenamente din punctul de vedere al rutinei de skincare? Ce nu vălipsește din geantă?

Nu-mi lipsesc din geantă crema pentru față, fondul de ten, rimelul, fardul de sprâncene, tot ce ține de un makeup simplu, mă machiez zilnic, însă foarte discret.

Foto: Horia Stan

