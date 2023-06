Corina Caragea, pusă la zid pentru postările din concediu: „Nu muncesc, sunt măritată cu un domn în vârstă, generos și stau toată ziua în vacanțe”

Corina Caragea (40 de ani) le-a dat un răspuns tranșant celor din mediul online care se întreabă de unde are bani să călătorească atât de des, în destinații care mai de care mai exotice.

Că prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV este o mare fană a călătoriilor, nu mai este o noutate pentru nimeni. Vedeta de televiziune are conturile de socializare ticsite cu postări din vacanțele frecvente în care pleacă an de an. Iar unii internauți au început să se întrebe cum reușește, din punct de vedere financiar, să își permită plecări multe și dese prin lume. Corina Caragea a spus că o mare parte din banii pe care îi are se duc în vacanțe, pentru că ea nu investește în rochii, bijuterii, mașini sau terenuri, așa cum fac alte vedete.

Corina Caragea: „Pasiunea care îmi mănâncă cei mai mulți bani”

„Așa cum cred mulți, căci mai văd comentarii în social media, eu nu muncesc, sunt măritată cu un domn în vârstă generos și stau toată ziua în vacanțe de lux. Glumesc. Îmi place foarte mult să călătoresc, este pasiunea care îmi mănâncă cei mai mulți bani.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Eu nu dau banii pe rochii, bijuterii, mașini, terenuri și așa mai departe, ci vânez oferte, zbor și cu companii low cost deseori și dacă am un weekend liber sau două-trei zile, îmi place să plec undeva”, a declarat Corina Caragea pentru ego.ro.

„Destinația la care visez dintotdeauna este Bora Bora”

Vedeta de televiziune a mai precizat că visează ca într-o bună zi să ajungă în Bora Bora, loc pe care îl consideră “Paradisul pe Pământ”. Dar mai durează până își va putea îndeplini dorința.

„Destinația la care visez dintotdeauna este Bora Bora și niciodată nu e momentul potrivit. Financiar este un efort foarte mare, dar este și foarte departe. Traversezi așa cam toată Planeta și trebuie să faci mult timp economii. Dar sper ca într-o zi să ajung. Mi se pare Paradisul pe Pământ”, a mai spus ea.

Citeşte şi: Corina Caragea, vacanță de vis în Mauritius: „Salutări din Paradis” / FOTO

Citeşte şi: Corina Caragea, vacanță cu peripeții în Bali: „Ți se spune să ascunzi tot, de la ochelari, la bijuterii și mâncare”

Citeşte îşi: Cât a plătit Corina Caragea pentru o masă cu două feluri de mâncare și desert în Bali. „Nu merg niciodată la all-inclusive”

Citeşte şi: De ce își sărbătorește Corina Caragea ziua de naștere departe de cei dragi

Corina Caragea, experiență culinară de neuitat în Singapore

Recent, prezentatoarea știrilor sportive a postat pe rețelele sociale că este în Singapore. Acolo, a experimentat ceva inedit, a luat prânzul la un restaurant tip “Împinge tava”.

“În orașul acesta, cu atât de mulți oameni bogați, eu am ales să mănânc la ‘Împinge tava’. Wow! Dar cum arată vitrina aceasta… ireal! Nici nu zici că sunt adevărate legumele acestea. Sunt perfecte, uitați ce culori au! Au și pește, au și noodles de toate formele, de toate culorile. Care este faza? Vii aici, îți iei un castron și îl umpli cu ce vrei tu.

Eu, de data asta, am ales numai legume, multe ciuperci, că îmi plac. Și nu mă întrebați ce am mai pus, că habar nu am cum se numesc, am pus la nimereală… Și am așteptat ca doamna din față să-mi gătească mâncarea. A ieșit asta… Este o ciorbă.

Într-un lighean… Este imens castronul, de aici cred că mâncăm cinci. Ia fiți atenți, mie îmi place să mănânc picant. Aici erau vreo patru trepte. Ultima era ghost spicy.

Eu am ales-o pe prima, mild spicey, ca să fie clar! Mănânci și plângi. La propriu și la figurat. Deci, nu! Mă ustură toate cele. Dar a fost super bun. Nu mă întrebați cum a fost desertul, pentru că habar nu am. Am comandat un desert foarte popular în Asia de sud-est, ceva cu lapte de cocos și multă gheață și jeleu.” – a povestit Corina Caragea, pe TikTok.

Foto – Instagram