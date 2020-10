Ce tratament a folosit Ellie White pentru a se vindeca de COVID-19

Ellie White (36 de ani) a fost confirmată pozitiv, la începutul acestei săptămâni, cu COVID-19. Cântăreața nu a fost internată în spital deoarece a făcut o formă ușoară a bolii. Artista a început să se simtă rău la sfârșitul săptămânii trecute și a acuzat o stare accentuată de oboseală, sinmptome de gripă și febră. Ellie White și familia și-au făcut testul, iar în cazul ei și al soțului, impresarul Doru Tinca, rezultatul a ieșit pozitiv. Copiii lor, Maria (5 ani) și Mihai (8 ani), încă așteaptă rezultatele testului.

Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O găsești AICI.

După ce au aflat că s-au infectat, au decis să se izoleze și și-au contactta medicul de familie care le-a recomandat un tratament medicamentos. Artista a explicat pe blogul său ce medicamente a luat pentru a scăpa de COVID-19:

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

„Pentru că mulți m-ați întrebat care e tratamentul pe care l-am primit, o să va las o listă, mai jos, deși, sfatul meu este să luați legătura cu medicul vostru de famile, așa cum am facut și noi. În cazul în care vă simtiți puțin mai rău decât la cea mai grea gripă pe care ați avut-o vreodată, sunați la 112! La noi nu a fost cazul de spital, pentru că nu am avut o formă gravă, probabil și datorită alimentației sanatoase. Probabil. Nu știu. Astea sunt medicamentele primite de noi : Azitrox (antibiotic), Paracetamol (simplu, nu sinus!), Aspirină și Decasept. În afară de astea, noi am mai luat: miere de pin cu lăptișor de matcă, sirop de cătină cu miere, biosept (pastile pentru adulți), sirop pentru imunitate, echinaceea (pastile și ceai), vitamina C liposomală (se absoarbe în proporție de 90% în organism, față de vitamina C normală – pastile, sirop sau pastile dizolvabile), calciu cu vitamina D, ceai de tei, mușetel, antigripale, mentă, spirulină, ginseng (pastile) și lamaie.”

Elena Baltagan, cunoscută cu numele de scenă Ellie White, este o cântăreață de origine română de muzică dance și house. Cariera ei muzicală a început în 2003, când a început scolaborarea cu trupa DJ Project, devenind solista proiectului.

Sursa foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro