Ce relație are Ștefan Bănică cu Violeta, fiica sa și a Andreei Marin

Ștefan Bănică este căsătorit cu Lavinia Pîrva, alături de care a devenit tată pentru a treia oară, cei doi având împreună un băiețel, pe nume Alexandru. Artistul, în vârstă de 52 de ani, mai are doi copii din două relații diferite. Astfel, artistul are un băiat, pe nume Radu Ștefan, în vârstă de 17 ani, din relația cu Camelia Constantinescu, și o fată, pe Ana Violeta, de 11 ani, din căsnicia cu Andreea Marin.

Ștefan Bănică a vorbit despre relația pe care o are cu Violeta: „Copiii sunt prioritatea mea indiferent ce se întâmplă cu viaţa mea. Faptul că nu apar la televizor cu ce fac eu alături de copiii mei, cum îmi petrec timpul cu ei, ce cadouri le fac nu înseamnă că nu sunt un tată bun. Eu petrec foarte mult timp cu fiica mea. De Sfânta Ana, Violeta a stat cu mine toată ziua, iar la ziua ei am fost prezent. Cred ca Andreea a omis să spună că eu am stat cu fiica mea de ziua ei. Fetiţa mea trebuie să se simtă bine şi fetiţa mea ştie de ce eu nu am mai mers şi la mall. Violeta vine la mine permanent”, – a declarat Ștefan Bănică, într-o emisiune tv, potrivit Spynews.

