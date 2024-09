Ce pensie are Mitică Dragomir. Suma s-a mărit considerabil după recalculare: „Niciodată nu am bani”

Mitică Dragomir (78 ani) se bucură de trei pensii distincte, iar acum, după recalculare, suma a crescut considerabil. Însă, fostul fotbalist și politician mărturisește că nu are niciodată bani întrucât alege să îi dea nepoților.

Ce pensie are Mitică Dragomir după recalculare

Mitică Dragomir beneficia deja de o pensie substanțială datorită contribuțiilor sale, iar acum suma a crescut considerabil, în urma recalculării. Astfel, de la 1 septembrie, fostul președinte al LPF statul îi dă acestuia cu 2.500 – 3.000 lei mai mult.

„Mi-a mai dat 25-30 de milioane vechi. Păi, bă, frate, dacă am plătit? Eu iau pe contribuție… Mi-a făcut recalculare. Am avut salariu 15.000 dolari pe lună. Plăteam 6.000 la stat. Lună de lună. Păi, dacă până la 70 de ani am avut salariul ăsta și am plătit la stat, n-am dreptul și eu să-mi iau? Ei au dat sau au plătit? A, ălora care au plătit și le ia, e nedrept și să le dea banii înapoi. Dar care n-au contribuit și fac gălăgie, n-au bă dreptate! Ciocu’ mic!”, a afirmat Mitică Dragomir pentru Fanatik.

Fostul președinte al LPF primește, lunar, câte trei pensii din partea statului român: o rentă viageră din domeniul sportului, pensia de fost parlamentar din două mandate, în valoare de aproximativ 7.000 de lei, și pensia bazată pe contribuții, care înainte de recalculare era de aproximativ 4.000 de euro.

Ce face fostul președinte LPF cu pensia

Dar acesta nu păstrează banii pentru el, ci preferă să îi dea nepoților. Mai mult, el spune că lui îi ajung 2.000 euro pe lună pentru chirie și medicamente.

„Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată. Aș putea trăi, fără să exagerez cu nimic, împreună cu nevasta mea, dacă aș plăti chiria și medicația, că suntem bătrâni, n-aș cheltui mai mult de 5.000-6.000 de lei pe lună. Niciodată nu am bani, pentru că atunci când am dau la nepoți”, a dezvăluit fostul președinte LPF în cadrul unui interviu.

Dumitru Dragomir este un fost fotbalist, patron de club de fotbal și om politic român, care a ocupat funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal în perioada 1996-2013. De asemenea acesta a ocupat funcția de deputat din partea PRM în legislaturile 2000-2004 și 2004-2008.

