Anca Serea, investiție de 3.000 de lei pentru fiica ei, Ava, la început de an școlar. „Erau și cu 6.000 de lei.” Ce i-a cumpărat fetei

Anca Serea și-a pregătit copiii pentru începerea noului an școlar și spune că a avut parte de unele provocări pe plan financiar cu acest prilej.

Anca Serea, investiție de 3.000 de lei pentru fiica ei, Ava, la început de an școlar

Anca Serea este mama a șase copiii, patru cu Adi Sînă – Ava, Noah, Moise și Leah și doi din fostul mariaj – David și Sarah. Și se străduiește de fiecare dată să managerieze cu succes tot ceea ce ține de familia ei numeroasă. Cu toate acestea, ea recunoasște că nu este mereu ușor să facă față cerințelor tuturor, dar face tot posibilul ca toată lumea să fie mulțumită.

Recent, soția lui Adi Sînă a vorbit despre cea mai mare invetiție făcută cu prilejul începerii noului an școlar, să o mute pe Ava într-o cameră separată, și să-i mobileze încăperea. Fata a crescut și nu își mai dorește să stea împreună cu fratele ei, Moise, în aceeași cameră. Prezentatoarea de televiziune spune că a dat pe mobilierul de birou aproximativ 3.000 de lei.

„Ava nu mai vrea să împartă camera cu Moise, așa că de aici am început reorganizarea de toamnă. M-am apucat și de curățenie, de tot. Uite, mobilierul de birou a costat 3.000 de lei și nu e din lemn, dar nu contează. Erau și cu 6.000 de lei. Doar că o astfel de investiție nu o faci în fiecare an.

Ava mi-a zis că vrea biroul lui Noah. Eu am refuzat, pentru că ea chiar merita biroul ăsta nou, căci are rezultate foarte bune la școală. Ghiozdanele, de exemplu, Ava, fiind pasionată de baschet. Le-a primit de la un brand destul de cunoscut, nu are importanță numele, așa că nu a trebuit să cumpărăm unele noi, le folosește pe acelea” – a dezvăluit Anca Serea, pentru fanatik.ro.

Ce fel de părinți sunt Adi Sînă și Anca Serea

Cu o altă ocazie, Anca Serea a dezvăluit că stilul ei și al soțului de parenting este unul blând și încearcă să nu își pedepsească sau certe copiii atunci când fac vreo prostie.

„Jonglăm cu el. Avem niște principii de la care cel puțin eu nu mă abat sub nicio formă. Niște reguli, eu le spun de bun simț. Dar încercăm, pentru că suntem niște persoane puțin mai cunoscute, au fost tot felul de momente în care ei s-au simțit cu o oarecare presiune asupra lor, încercăm să creștem niște copii normali, niște copii care să fie curajoși, echilibrați, asumați.

Încercăm să-i ducem la Biserică cât de des putem, eu mai ales, și Adi la sărbători. Îmi doresc foarte mult să-i creștem cu liniște și cu echilibru și lucrăm foarte mult în sensul ăsta, să vadă în noi niște exemple și să aibă exemplul părinților care se iubesc”, a spus Anca Serea în podcastul lui Mihai Morar.

