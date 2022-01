Andreea Bănică (42 de ani) susține că nu are, cel puțin până în prezent, nicio operație estetică. Cu toate acestea, în vara anului trecut, solista a suferit o operație de deviație de sept.

Ce intervenții estetice are Andreea Bănică

„Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată. (…) Am descoperit-o cu mult timp în urmă, pentru că mi-a ieșit pe un RMN pe care îl fac. (…) În urmă cu vreo 5 ani de zile mi-a ieșit această deviație și tot bătea la ușă”, declara artista anul trecut.

„După cum bine știți, am suferit o operație de septoplastie care nu mi-a dat voie o perioadă să fiu lângă voi și să vorbesc cu voi prea mult. Am simțit nevoia să stau să mă liniștesc, să mă relaxez și să-mi revin cât mai repede. Am revenit pe baricade. Sper din toată inima să-mi revin repede și să-mi intru în ritm. Nu sunt complet refăcută, însă merg înainte”, a mai spus Andreea Bănică pe Instagram, după intervenție.

Unul dintre urmăritorii cântăreței a comentat: „Ai făcut doar septoplastie sau rinoseptoplastie? Nasul pare modificat și cu formă diferită. Dacă era doar septoplastie, forma nu s-ar fi schimbat, nu?”.

Comparând fotografiile de la începutul carierei sale cu cele din prezent, se poate observa o modificare a mărimii buzelor, dar și a formei nasului. Totuși, asta nu confirmă că solista ar fi suferit operații estetice, ci intervenții estetice minim-invazive, precum injectarea de acid hialuronic sau botox, atât în buze, cât și la nivelul nasului.

Și bustul artistei pare să fi suferit modificări, însă acestea pot fi rezultatul unor artificii vestimentare. „Nu am făcut nicio operație estetică, deși mă gândesc. (…) Mă dau foarte tare cu ruj pe lângă ca să am buza cât mai mare, dar, pe viitor, îmi doresc și eu buze mai mari și îmi doresc o ridicare de sâni, pentru că înaintez în vârstă”, a declarat Andreea Bănică recent.

În plus, pentru a se menține în formă, Andreea are o alimentație echilibrată, este foarte activă, se hidratează și se odihnește suficient, iar, în plus, apelează la diverse tratamente faciale și corporale. La început de an, artista a optat pentru o mezoterapie injectabilă.

„Am plecat anul acesta cu gândul să am mai mută grijă de mine. Voi începe mergând la o clinică. Astăzi o să fac un tratament. Vreau să fiu și mai frumoasă, așa că încep cu un tratament. Mi-am făcut o mezoterapie injectabilă pentru un look fresh și gata pe azi”, a explicat Andreea Bănică pe Instagram.

Mezoterapia injectabilă este o procedură minim-invazivă care hidratează tenul în profunzime; estompează ridurile, petele pigmentare și cicatricile și are un efect de lifting prin stimularea formării de noi celule și a sintezei de colagen și elastină.

Solista este mama a doi copii, o fiică și un fiu, Sofia (10 ani) și, respectiv, Noah (4 ani). Artista și soțul ei, managerul Lucian Mitrea, sunt căsătoriți din anul 2008.

