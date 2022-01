Ce cadou a primit Oana Radu de la soțul ei la început de an: „Nu e scump, dar e foarte frumos!”

Oana Radu (28 de ani) a început noul an cu o mică atenție din partea soțului, Cătălin Dobrescu. Pe 7 ianuarie, cu ocazia zilei onomastice, Oana a primit un inel. Foarte entuziamată de bijuerie, Oana a ținut să o arate celor care o urmăresc în mediul online. Artista a făcut o postare pe TikTok în care se mândrește cu darul primit de la partenerul ei.

„Este un cadou de Sfântul Ion de la soțul meu. Nu e un inel scump deloc. Pare, dar chiar nu e. E doar foarte frumos!”, a spus Oana Radu, potrivit wowbiz.ro.

Inelul este foarte elegant, are o piatră semipețioasă de culoare verde, iar împrejurul ei are un cadru pe care sunt încrustate multe cristale micuțe.

Artista este mereu răsfățată de soțul său. Chiar în urmă cu o lună, pe 7 decembrie 2021, când a împlinit vârsta de 28 de ani, Oana a primit de la Cătălin o sumă frumușică de bani, mai exact 9.000 de euro, pentru a-i cheltui după pofta inimii.

Noi muncim foarte mult împreună, noi nu ne facem cadouri la modul că îmi doresc asta, ne-am hotărât la un buget și i-am zis că îmi doresc bugetul ăsta. Oamenii care se vor uita la televizor vor zice că sunt superficială, dar nu e genul meu. Eu sunt un om foarte modest și am muncit pentru tot ce am. Eu consider ca atunci când în viață ești sărac și când faci și tu 2-3 lei îți dorești 2-3 chestii. Mi-e rușine să spun deoarece acasă sunt probabil oameni care au multe lipsuri și nu e frumos. Sunt multe mii de euro, 9000 de euro, a spus Oana Radu, la sfârșitul lui 2021.