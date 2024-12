Ce avere le-a lăsat Helmut Duckadam soției și celor trei copii. „Eroul de la Sevilla” avea o pensie de câteva mii de lei și cheltuia anual între 5 și 8 mii de euro pe medicamente

Helmut Duckadam a murit luni, 2 decembrie, la vârsta de 65 de ani. Fostul portar supranumit „Eroul de la Sevilla” a lăsat în urma sa o soție și trei copii, o fiică din al doilea mariaj și un fiu și o fiică din prima căsnicie. În trecut, Duckadam a dezvăluit ce pensie avea, dar și ce a făcut cu banii pe care i-a agonisit. Citește în continuare pentru a afla ce avere le-a lăsat fostul portar al Stelei soției și copiilor.

Ce avere le-a lăsat Helmut Duckadam soției și celor trei copii

Helmut Duckadam s-a stins din viață pe 2 decembrie, în jurul orei 11:30, la Spitalul Militar, unde fusese transferat sâmbătă seară de la Spitalul Universitar. Familia regretatului portar al Stelei se află, în aceste momente, la morgă pentru a ridica trupul său neînsuflețit.

În trecut, Helmut Duckadam a vorbit deschis despre pensie și despre celelalte venituri ale sale. Fostul portar primea o pensie de 1.800 de lei de la statul român. Potrivit Click!, Duckadam mai avea două surse de venit suplimentare, o rentă viageră pentru câștigarea trofeului suprem în fotbalul european, Cupa Campionilor Europeni1985-1986, și o indemnizație de revoluționar.

„Eu primesc 1.800 lei pensie de la Ministerul de Interne. Știți că o perioadă am lucrat în vamă. Așa că eu consider că am lămurit și problema cu pensia mea militară”, a spus Helmut Duckadam în 2020, pentru ProSport.

Câți bani a primit de la Gigi Becali

Tot atunci, fostul portar al Stelei a lămurit și salariul pe care îl primea de la Gigi Becali pentru a face imagine celor de la FCSB.

„Eu sunt convins că foarte mulți oameni consideră că eu câștig de la Gigi Becali un salariu foarte mare. Vreau să vă anunț că mi-a fost tăiat salariul cu 78 la sută, iar acum primesc un salariu de 2.000 de lei pe lună. Încerc să îi fac imagine Stelei cât pot eu de bine. Ăștia sunt banii pe care îi primesc de la Gigi Becali, iar mulți oameni cred că eu încasez un salariu foarte mare, inclusiv Adi Bumbescu”, a adăugat Duckadam, pentru sursa citată.

Citește și: Povestea de dragoste dintre Helmut Duckadam și a doua soție, Alexandra. Care este diferența de vârstă dintre ei și câți copii au împreună. Imagine rară din ziua nunții lor

Gigi Becali susține că i-a dat lui Helmut Duckadam sute de mii de euro într-un deceniu

Tot în 2020, Gigi Becali susținea că, de-a lungul unui deceniu, i-ar fi dat lui Helmut Duckadam suma de 300.000 de euro.

„Nu fac niciun fel de acuză la adresa lui, doar spun adevărul. A început din august 2010 la noi, a luat 2.500 pe lună, deci în 10 ani a câștigat de la mine 300.000 de euro nevenind cam niciodată. Nu prea a venit, adică a venit de câteva ori.

Eu i-am spus: «Te rog du-te să te ocupi de portari, ai mână liberă». Dar nu s-a dus. Eu spun adevărul. Vreau să-l acuz, fără să se supere, de minciună. El a spus că nu a fost niciodată invitat la deplasările din străinătate. El a fost invitat la 26 de deplasări, dar nu a vrut el să meargă. Vi le dau pe o foaie. Duckadam a câștigat din 2010 până azi 300.000 de euro de la mine, fără să lucreze nimic”, declara Gigi Becali în 2020.

O mașină și o casă la Domnești

În cadrul unei emisiuni online, Helmut Duckadam mărturisea că deținea un autoturism și o casă în Domnești, cumpărate cu ajutorul economiilor făcute de-a lungul anilor.

„Am avut șansa în 2010 să vin la FCSB, la rugămintea lui Gigi Becali. Am avut un salariu decent și am reușit să pun bani peste bani. Cu ceea ce am avut pus deoparte, am cumpărat o căsuță în Domnești. Nu aș ști să investesc, dacă aș avea mai mulți bani. Am văzut foarte multe cazuri cu oameni care au investit prost. Sunt mulțumit cu ce am. Am o căsuță, am o mașină de care sunt mulțumit, am văzut toată lumea. Nu vreau mai mult”, mărturisea Helmut Duckadam, la Playsport.

Citește și: Câți copii a avut Helmut Duckadam. Cum arată Brigitte, fata cea mare a regretatului fotbalist

Cheltuia anual între 5 și 8 mii de euro pe medicamente

Din cauza problemelor de sănătate, Duckadam era obligat să ia între 18 și 22 de medicamente pe zi, care ajungeau să-l coste între 5.000 și 8.000 de euro pe an.

„Mi-a zis: «Nea Mitică, nu-mi ajung banii din pensie nici să-mi iau măcar 50 la sută din medicamente». Mie mi-au dat lacrimile. Eram cu fiul meu și cu nepoții. M-am simțit eu umilit. Îți dai seama… marele Duckadam. Sper să facă ceva pentru marii noștri sportivi”, povestea Dumitru Dragomir în toamna anului 2024, pentru Fanatik.ro.

A trăit din salariul soției atunci când s-au căsătorit

În viața fostului portar al Stelei au mai existat perioade foarte dificile. În urmă cu ceva timp, Duckadam povestea că, atunci când s-a însurat cu a doua soție, Alexandra, trăia din salariul ei.

„Când m-am însurat cu Alexandra, nu aveam nimic. Trăiam, practic, din salariul ei și din pensia mea mică. Am pierdut și apartamentul din Arad și, la un moment dat, ne-am mutat la mama, pentru că nu aveam unde să locuim. Pe cea mică, până la un an de zile, am crescut-o la mama”, povestea fostul portar în trecut.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News