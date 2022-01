Câte iubite a avut până acum Mihai Trăistariu: „Nu disper, nu mă descurajez!”

În vara lui 2021, Mihai Trăistariu (42 de ani) anunța că s-a despărțit de iubita lui, după o relație de câteva luni. Artistul spunea atunci că printre motivele separării de iubită s-au numărat diferența de vârstă, ea fiind mai mica, dar și faptul că ea nu avea niciun fel de ocupație și stătea tot timpul acasă, uitându-se pe rețelele de socializare.

De curând, a venit din nou în discuție subiectul legat de viața amoroasă a lui Mihai, iar acesta a ținut să precizeze că multe dintre relațiile pe care le-a avut au fost cu persoane pe care el le considera “iubirile vieții lui”. Cu toate acestea, problemele au început să apară din cauza diferenței de vârstă dintre el și partenerele alese.

„Am avut senzația că am întâlnit de mai multe ori iubirea vieții mele, jumătatea mea! Am rămas însă doar cu senzația, fiindcă iubirea a venit și a plecat. Am trecut de 40 și de la 18 ani pot spune că m-am îndrăgostit de mai multe ori. Am avut 11 sau 12 relații cu impact major, pentru mine. Și de cel puțin trei ori le-am spus iubitelor de atunci . Am avut senzația că mi-am găsit perechea. Dar nu o găsisem, de fapt! Am avut relații și de șapte ani, și de patru ani, și de trei. Cea mai recentă a durat doi ani, s-a încheiat în ianuarie 2021, dar era prea mică.

Avea doar 20 de ani și eu păream pe lângă ea ca un tată. Era greșită abordarea mea! Am realizat că trebuie să mă resetez și să caut o fată de vârsta mea, de 30 sau 35 de ani, care să aibă aceleași gânduri și țeluri ca mine. Sunt sigur că o să-mi găsesc jumătatea. Nu disper! De căutat sunt căutat, așa că nu mă descurajez. Sunt convins că ce e al meu e pus deoparte și jumătatea mea o să apară cândva!”, a spus artistul, potrivit impact.ro.