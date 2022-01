Cine l-a convins pe Cătălin Zmărăndescu să participe la Survivor România – este vorba despre cea mai importantă persoană din viața lui

Cătălin Zmărăndescu a fost convins să participe la Survivor România 2022 de către cea mai importantă persoană din viața sa.

Cătălin Zmărăndescu va părăsi România în două săptămâni, pentru a avea parte de aventura vieții lui, în Republica Dominicană. Alături de restul concurenților Survivor România, el va lupta pentru premiul de 100.000 de euro.

În trecut, Cătălin Zmărăndescu a fost garda de corp a lui Gigi Becali, dar și luptător de arte marțiale mixte. El a recunoscut că se antrenează de două ori pe zi pentru competiția Survivor: „Fac zilnic câte două antrenamente, unul dimineața și unul seara”.

El a participat și la emisiunea „Ferma” de Pro TV. De data aceasta, sfatul de a participa la Survivor a venit chiar de la soția lui, Luiza. „Luiza mi-a demonstrat și cât am fost plecat în Ferma că se descurcă fără mine”, a spus el pentru Click. „E o femeie puternică, știe ce vrea și ce poate. Așa că sunt absolut convins că totul va merge înainte foarte bine”.

„Eu am fost cel care nu era convins că vrea să plece la Survivor, dar soția a insistat că am nevoie de o vacanță”, a mai zis eș, citat de Fanatik. „Așa că plec la Survivor. Plec cu gândul să câștig, cred că toți avem mintea acolo”.

De cei doi copii pe care îi au cei doi se va ocupa Luiza. Cătălin Zmărăndescu deține și o Academie la Târgoviște, iar cât timp va fi plecat se va ocupa tot soția lui de gestionarea acesteia.

El a recunoscut că are emoții legat de plecare: „Sunt emoțiile legate de despărirea de familie. În rest, prefer să mă gândesc la Survivor ca la o altă competiție, așa cum am tot întâmpinat de-a lungul vieții. Am necunoscutul în față, nu știu ce provocări vor exista pe trasee, dar privesc înainte spre competiție și ceea ce va urma”.

Foto – Instagram