Bruce Willis a împlinit 68 de ani. Imagini impresionante cu actorul, după ce a fost diagnosticat cu demență / Video

Bruce Willis a împlinit, duminică, 68 de ani, iar Demi Moore a făcut public un clip în care întreaga familie îi cântă „La mulți ani”. Celebrul actor a fost diagnosticat cu demență, în urmă cu câteva săptămâni.

Actrița în vârstă de 60 de ani a postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care apare și vedeta de la Hollywood.

Bruce Willis a împlinit 68 de ani. Cum arată actorul

În clip, actuala soție a lui Bruce Willis, Emma Heming (44 ani), îl sărută pe obraz, în timp ce toți ceilalți membri ai familiei îi cântă „la mulți ani”.

Cele două fete ale cuplului, Mabel (10 ani) și Evelyn (8 ani), au fost și ele prezente la eveniment, pentru a-și sărbători tatăl, notează Daily Mail.

„La mulți ani, BW! Suntem fericiți că te-am putut sărbători astăzi”, a scris Demi Moore în mesajul care a însoțit filmarea.

„Te iubesc și iubesc familia noastră. Mulțumim tuturor pentru iubirea și urările călduroase, le-am simțit pe toate”, a mai spus actrița, care are trei fete cu Bruce Willis: Rumer (34 ani), Scout (31 ani) și Tallulah (29 ani).

Mai târziu, Emma, care este căsătorită cu îndrăgitul actor de 13 ani, a postat o imagine cu „tortul” lui Willis: o delicioasă tartă cu mere.

„Am încercat să iau o tartă cu dovleac”, a scris fostul model pe Instagram, susținând că aceasta este tarta favorită a soțului ei.

„Nu am găsit. Tarta cu mere este a doua lui favorită”, a precizat Heming.

„Este iubire pură. Este atât de iubit. Și noi îl vom iubi întotdeauna. La mulți ani, dragul meu”, a mai scris soția lui Bruce Willis pe rețelele de socializare.

Emma Heming, mesaj emoționant despre diagnosticul lui Willis

Emma Heming a mai postat un mesaj emoționant cu privire la diagnosticul crunt primit de Bruce Willis.

„Așadar, astăzi este ziua soțului meu. Am început dimineața plângând. După cum puteți vedea după ochii mei umflați și nasul roșu, cred că este important să vedeți toate părțile acestui diagnostic. Întotdeauna primesc mesaje de la oameni care spun: „Ești atât de puternică, nu știu cum reușești”. Nu mi s-a dat de ales. Aș fi vrut să am. Dar în acest mediu cresc și doi copii. Așadar, câteodată în viață trebuie să fim puternice și să rezistăm. Iar eu asta fac. Dar am zilnic momente de tristețe. Suferință. Iar astăzi, de ziua lui, resimt acest lucru”, a afirmat fostul model.

Într-un al doilea clip, Emma încearcă să își rețină lacrimile, în timp ce vorbește despre montajul pe care l-a pregătit pentru Bruce Willis.

„Am lucrat la acest montaj pe care îl postez pentru ziua soțului meu. Nu știu de ce o fac deoarece aceste filmulețe sunt ca un pumnal în inimă. Dar așa cum o fac pentru mine, o fac și pentru voi. Deoarece știu cât de mult îl iubiți pe soțul meu și – nu plânge Emma – dar înseamnă mult pentru mine să vă mulțumesc”, a mai spus soția lui Willis.

Câteva ore mai târziu, Heming a postat și montajul de care a vorbit.

„Dorința mea de ziua lui Bruce este ca voi să continuați să vă rugați pentru el deoarece părțile sensibile ale sufletului său le simt. Vă mulțumesc mult pentru că îl iubiți și vă faceți griji pentru el”, este mesajul care a însoțit montajul făcut de Emma Heming.

