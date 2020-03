Bindi Irwin s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii secrete, la zoo

Tânăra, care a urmat pașii celebrului ei tată, Steve Irwin, a anunțat vestea nunții ei cu Chandler Powell într-o postare pe Instagram.

Cuplul s-a căsătorit la ZOO Australia din Queensland, ce a fost deschisă de bunicii ei în anii 1970 și încă este condusă de familia Irwin.

Cum familia locuiește împreună la zoo, mama lui Bindi, Terri și fratele ei, Robert, au putut participa la ceremonia, în ciuda carantinei provocate de coronavirus.

„Am avut o ceremonie mică în care m-am căsătorit cu cel mai bun prieten al meu. Nu există cuvinte să descriu iubirea și lumina din sufletul meu în acest moment. Am planificat această frumoasă zi timp de aproape un an și a trebuit să schimbăm totul, nu am putut avea invitați la nunta noastră”, a scris Bindi Irwin pe rețeaua de socializare.

„Astăzi am celebrat viața. Mama m-a ajutat să mă pregătesc, Robert m-a condus la altar, Chandler a devenit soțul meu și împreună am aprins o candelă în amintirea tatălui meu. Am împărtășit lacrimit, zâmbete și iubire. Din fericire, cum toți locuim la Australia Zoo ca o familie, am putut fi acolo unul pentru celălalt”, a povestit tânăra.

Steve Irwin, care era cunoscut drept „vânătorul de crocodili” a decedat în anul 2006, la vârsta de 44 de ani, după ce vârful veninos al cozii unei pisici de mare i-a străpuns pieptul.

