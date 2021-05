În martie 2020, Bill Gates (65 de ani) anunța că se retrage de la conducerea companiei Microsoft pe care a fondat-o împreună cu Paul Allen, pe motiv că dorește să “se concentreze pe priorități filantropice”. Retragerea sa vine după ce, la sfârșitul anului 2019, consilul de administrație al Microsoft a demarat o anchetă de amploare în ceea ce-l privește pe Bill Gates, în urma unei afirmații a uneia dintre agnajatele companiei care spunea aatunci că ar fi întreținut relații sexuale cu acesta, de-a lungul mai multor ani.

„Microsoft a primit în 2020 o reclamație potrivit căreia Bill Gates a încercat să inițieze o relație intimă cu o angajată a companiei în a doua jumătate a lui 2019. Un comitet al consiliului de administrație a revizuit reclamația cu ajutorul unei firme de avocatură din afara companiei angajate să desfășoare investigația. Microsoft a oferit sprijin extins angajatei care a ridicat această îngrijorare pe tot parcursul investigației”, a declarat un purtător de cuvânt al Microsoft, pentru Business Insider.

Potrivit reprezentanților Microsoft, Gates ar mai fi avut o aventură în urmă cu 20 de ani, care s-ar fi încheiat pe cale amiabilă. Purtătoarea de cuvânt al co-fondatorului Microsoft a spus că retagerea din conducerea companiei nu ar avea nicio legătură cu această “aventură”. De asemenea, de-a lungul timpului, în presa internațioală, au mai apărut zvonuri potrivit cărora Gates a făcut avansuri femeilor care lucrau pentru el la Microsoft, dar şi la Fundaţia Bill şi Melinda Gates

Bill Gates a divorțat de soția sa, Melinda, după 27 de ani de căsnicie

La începutul lunii mai, Bill și Melinda Gates (56 de ani) anunțau că se despart, după ce au fost căsătoriți timp de 27 de ani. Cei doi și-au comunicat decizia prin intermediul unui mesaj transmis în mediul online.

„După ce ne-am gândit multă vreme şi după ce am încercat totul pentru ca relaţia noastră să meargă mai departe, am decis să punem capăt mariajului. În ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care lucrează peste tot în lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă vieți sănătoase și productive. Continuăm să împărtășim aceeași credință în această misiune și ne vom continua munca împreună la fundație, dar nu credem că mai putem continua împreună ca un cuplu, în următoarea etapă a vieţii noastre. Solicităm respectarea intimităţii noastre şi a familiei noastre”, este mesajul postat de Bill și Melinda, pe conturile lor personale ale rețelelelor de socializare.

Bill și Melinda gates au împreună trei copii: Jennifer, de 25 de ani; Rory, de 21 de ani și Phoebe, de 18 ani.

Foto – Facebook