Anamaria Prodan: „Biserica are din ce în ce mai multe probleme. Preotul Calistrat merită arestat!”

Anamaria Prodan a avut o reacție cu privire la cazul preotului Calistrat Chifan, care este anchetat de polițiști după ce în presă a apărut un filmuleț în care lovește o femeie în curtea unei biserici.

Amintim că în cursul zilei de miercuri, Libertatea, a intrat în posesia unei înregistrări video în care apare părintele Calistrat, în curtea Mănăstirii Vlădiceni, între un grup de enoriași, lovind puternic o femeie care era prezentă acolo.

Cazul a înfuriat-o pe Anamaria Prodan care a fost și ea victima unor acuze ale duhovnicului, după scandalul violent pe care l-a avut cu Laurențiu Reghecampf în septembrie. Impresara spune că nu se simte deranjată de precizările preotului referitoare la conflictul ei cu Reghecampf, însă consideră de netolerat gestul lui Calistrat.

Anamaria Prodan este de părere că un preot nu are ce căuta în subiectele mondene din presă și consideră că dacă asemenea personaje au ajuns să reprezinte Biserica Ortodoxă, atunci “noi, ca neam, avem problem mari”. Impresara cere pedepsirea părintelui Calistrat.

Am văzut imaginile (…) cred cu tărie că un preot care se bagă în subiecte mondene, de presă, nu are nimic sfânt în suflet, și nu are nicio legătură cu biserica. (…) Dacă el reprezintă Biserica Ortodoxă, înseamnă că noi, ca neam, avem probleme mari.