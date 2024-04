Ana Pal, primul interviu după eliminarea de la Survivor All Stars: “Singurul regret e că nu am fost de la început acolo” / Exclusiv

Ana Pal a fost eliminată de la Survivor All Stars în ediția din 16 aprilie, după unificarea triburilor. Filmările show-ului prezentat de Daniel Pavel și filmat în Republica Dominicană s-au încheiat, concurenții revenind acasă. Finala Survivor All Stars va fi transmisă LIVE!

Ana Pal a fost prima concurentă, din cei 12 rămași în competiție, eliminată, imediat după unificarea triburilor. În luptă au mai rămas patru Faimoși și șapte Războinici. Faimoșii rămași sunt TJ Miles, Zanni, Ana Porgras și Ștefania Stănilă, iar Războinicii – Alex Delea, Iancu Sterp, Sorin Pușcașu, Robert Moscalu, Andrei Ciobanu, Alexandra Duli și Ștefania Ștefan.

Ana Pal, după eliminarea de la Survivor All Stars: „S-au înșelat în privința mea”

Odată ajunsă acasă, Ana Pal își dorește să-și reia activitatea de antrenor și să meargă cu copiii la campionate. De asemenea, își va urmări colegii rămași în competiția Survivor All Stars, în fiecare marți, miercuri și joi, de la 21:30, la PRO TV și pe VOYO.

Ana, o apariție surprinzătoare în sezonul Survivor All Stars. Ce te-a făcut să accepți revenirea în emisiune?

Am acceptat să revin în emisiunea Survivor All Stars, deoarece mi-am dorit să fiu acolo, să fiu pe traseele de pe nisipurile fierbinți ale Republici Dominicane și, totodată, să arăt celor care m-au criticat pentru ieșirea mea din sezonul 1 că s-au înșelat în privința mea.

Cum a fost pentru tine în tribul Faimoșilor? Cum te-ai înțeles cu ceilalți?

Pentru mine nu conta în ce trib sunt, tot ce conta era să fiu acolo. Doar norocul a fost să intru în tribul Faimoșilor unde am încercat să mă adaptez. Nu pot spune că a fost cineva anume cu care să mă înțeleg mai bine, am încercat să fiu pe placul tuturor!

„Când Iancu Sterp a folosit simbolul imunității pentru a mă salva, am simțit o mare bucurie”

Ce ai simțit când Iancu Sterp a folosit simbolul imunității pentru tine?

Când Iancu Sterp a folosit simbolul imunității pentru a mă salva, am simțit o mare bucurie, dar de altfel eram pregătită și pentru duel.

Ai vreun regret după această participare?

Nu am niciun regret, singurul regret e că nu am fost de la bun început acolo și că nu am avut șansa de a concura la individuale unde să le arăt concurenților că au o adversară puternică.

Ce va face Ana Pal după întoarcerea acasă, de la Survivor All Stars?

Ce urmează pentru tine, acum că ești acasă?

Acum că sunt acasă, următorul pas pe care îl voi face e să-mi reiau activitatea de antrenor și să merg cu copiii la campionate.

Ce concurenți au părăsit Survivor All Stars?

Show-ul Survivor All Stars se difuzează în fiecare marți, miercuri și joi, de la 21:30, la PRO TV și pe VOYO. Până acum au fost eliminați următorii concurenți: Elena Ionescu, Andreea Tonciu, Relu Pănescu, Elena Marin, Roxana Nemeș, Maria Lungu, Cătălin Moroșanu, Jador, Jorge, Cătălin Zmărăndescu, Oana Ciocan, Maria Chițu, Alexandra Ciomag, Lola Crudu și Ana Pal.

