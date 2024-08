Bogdan Vlădău, în compania unei blonde misterioase, la scurt timp după speculaţiile despre divorţul de Gina Chirilă: „Pur şi simplu aşa s-a întâmplat”

În lumea agitată a showbiz-ului românesc, zvonurile și speculațiile sunt la ordinea zilei. Recent, căsnicia dintre Bogdan Vlădău și Gina Chirilă a fost pusă sub semnul întrebării, alimentând bârfele despre un posibil divorț. Aceste suspiciuni au fost amplificate de paparazzii SpyNews.ro, care l-au surprins pe Bogdan în compania unei blonde voluptoase. Imaginile au ridicat multe semne de întrebare și au adus în prim-plan speculații despre o posibilă nouă relație a fostului manechin.

Bogdan Vlădău şi Gina Chirilă, la un pas de divorţ?

Căsnicia dintre Bogdan Vlădău și Gina Chirilă a fost subiectul multor speculații și zvonuri în ultima perioadă, după ce au apărut informații conform cărora cei doi ar fi în pragul divorțului. Aceste zvonuri au fost alimentate de acțiunile recente ale blondinei, care a șters de pe rețelele sociale toate fotografiile cuplului și a postat mesaje cu subînțeles.

În ciuda acestor evenimente, Bogdan Vlădău a abordat recent subiectul zvonurilor despre divorț în cadrul emisiunii „La Măruţă” de pe Pro TV, afirmând că relația sa cu Gina Chirilă merge bine și că despărțirea nu este luată în considerare.

Mai mult decât atât, acesta a explicat că ștergerea fotografiilor de pe rețelele sociale nu are legătură cu vreo problemă în relația lor, ci este pur și simplu o decizie personală.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că nu tot ce postăm noi, fiind persoane publice, are legătură cu viața noastră privată. N-are! Dacă s-ar întâmpla ceva atât de radical în viețile noastre, cred că suntem destul de mari și de maturi ca să facem un anunț oficial, în care să spunem clar, asta e hârtia de divorț de la notar sau de la altă autoritate. Nu e cazul aici!

Pozele sunt scoase de mai bine de un an de zile, n-am mai postat, nici eu, nici ea, nu are legătură că nu mai suntem împreună sau că ne merge mai rău ca altădată, nu, pur și simplu așa s-a întâmplat. (…) Noi nu am ieșit să spunem nimic pentru că oricum știu că la noi în România presa poate să scrie orice”, a spus Bogdan Vlădău, potrivit libertatea.ro.

Bogdan Vlădău, în compania unei blonde voluptoase, după ce a infirmat divorţul de Gina Chirilă

Recent, paparazzii SpyNews.ro l-au surprins pe Bogdan Vlădău în compania unei femei misterioase. După ce și-a petrecut timpul cu fiica sa, dovedind că este un tată exemplar, soţul Ginei Chirilă a fost văzut schimbându-și rapid ținuta în spatele bolidului său de lux. Apoi, a apărut o blondă voluptoasă care s-a alăturat lui. Cei doi s-au sărutat pe obraz la întâlnire și au petrecut timp împreună la un restaurant din Capitală. Deși au păstrat o anumită distanță în public, interacțiunile lor au fost observate și documentate.

Întrebarea care se află pe buzele tuturor este dacă această blondă misterioasă reprezintă o nouă cucerire pentru Bogdan Vlădău sau dacă este doar o prietenă. Atitudinea relaxată și gesturile tandre dintre cei doi au ridicat multe semne de întrebare, mai ales în lumina ultimelor speculaţii despre divorţul de Gina Chirilă. După ce au petrecut timp la terasă, Bogdan a condus-o pe domnișoară acasă, comportându-se ca un adevărat gentleman.

Ce spuneau Bogdan Vlădău şi Gina Chirilă despre planurile pentru anul 2024

La finalul anului 2023, Bogdan Vlădău și Gina Chirilă au vorbit despre dorințele lor pentru 2024. Bogdan și-a exprimat dorința de a călători mai mult, în timp ce Gina a subliniat importanța evoluției și a sănătății. Aceste declarații păreau să sugereze o unitate și un scop comun, chiar dacă zvonurile despre relația lor continuă să circule.

„Să călătorim cât mai mult. Să fie pace în lume”, a mărturisit Bogdan Vlădău.

„Să evoluăm, să fie totul bine. Sănătate, în primul rând, pentru că fără sănătate nu faci nimic și restul vin de la sine. De obicei nu este ceva ce ne-am propus și nu s-a întâmplat. Lucrăm la el, tot timpul lucrăm”, a spus Gina Chirilă, potrivit spynews.ro.

