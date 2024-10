Alina Ceușan i-a cerut scuze Oanei Pellea, după ce și-a pus picioarele pe balustrada teatrului: „Nu sunt nici prost crescută, nici țărancă”

Alina Ceușan a revenit în mediul online, după ce Oana Pellea a criticat-o dur miercuri seară, când influencerița a distribuit pe pagina sa de Instagram o imagine în care apare cu picioarele ridicate pe balustrada Teatrului Odeon din Capitală. Tânăra i-a cerut scuze celebrei actrițe și spune că nu a vrut să jignească pe nimeni.

Alina Ceușan i-a cerut scuze Oanei Pellea

Alina Ceușan a participat zilele trecute a un show de fashion organizat la Teatrul Odeon din București. La un moment dat, aceasta s-a așezat pe un scaun și și-a sprijinit picioarele pe balustrada balconului sălii de teatru, imortalizând momentul. Gestul ei a fost aspru criticat de Oana Pellea pe rețelele de socializare. Apoi, internauții au reacționat dur, criticând-o și ei pe celebra influenceriță.

Alina a ținut să își explice fapta și i-a cerut scuze Oanei Pellea, precizând că nu a făcut acel gest cu rea intenție și nici nu a vrut să supere pe cineva.

„Doamna Oana Pellea, vă respect și vă admir. Aveți dreptate. Am greșit punând picioarele pe acea balustradă. Nu a fost o lipsă de respect, ci pur și simplu… nu am gândit limpede. Mi-a plăcut lumina, mi-a plăcut cadrul. Am greșit și îmi pare foarte rău”, a scris influencerița într-un mesaj distribuit pe pagina ei de Instagram.

„Dar ce lecție dură am primit! Și ce comentarii acide. Nu v-ați fi așteptat, nu? Știu sigur că nu ați făcut postarea gândindu-vă ce fel de comentarii va stârni. Nu-i așa că nu ați vrut să faceți rău? Ieri noapte nici nu am știut pe ce lume sunt, cu copiii unu-n stânga, altu-n dreapta, când după zi plină am ajuns să citesc comentariile…”, a continuat ea.

Citește și: Alina Ceușan, criticată dur de Oana Pellea: „Câtă lipsă de bun simț, educație”. Cum a reacționat influencerița

Citește și: Delia, schimbare drastică de imagine în cel mai nou videoclip: „Zici că ești păpușa Barbie”

Influencerița, afectată de criticile din mediul online

Alina Ceușan a explicat că pentru un influencer este foarte greu să își ceară scuze după ce a făcut o greșeală ce a fost scoasă în evidență, precizând că nimeni nu și-ar dori să fie acum în locul ei.

„Știți că „Puterea celui cu adevărat puternic este să știe că îl poate distruge pe celălalt, să nu o facă și acela să nu știe” (Marin Preda). Nu sunt nici prost crescută, nici țărancă, nici autosuficientă… pur și simplu nu mi-am dat seama cât rău fac. Îmi pare foarte rău”, a mai scris Alina Ceușan.

„Ce se va întâmpla acum: atunci când un influencer lasă un mesaj de appology stârnește un nou val de reacții: nu a fost sincer, a fost prea detașat, nu a spus din inimă, era prea coafată, era prea relaxată, textul a fost prea studiat, mesajul prea lung, ba prea scurt, de fapt nu și-a cerut scuze, ci mai mult a acuzat. Mai bine tăcea. Nu, o reacție trebuia să aibă, dar una bună, nu așa”, a completat influencerița.

Citește și: Luca Reghecampf, reacție dură la adresa Anamariei Prodan. „E timpul să înceteze cu intrigile! Ar trebui să se oprească!”

Citește și: Jorge, surpriză de proporții pentru soția lui, Ramona Prodea. A dus-o la unul din cele mai luxoase hoteluri din lume / Video

Potrivit Alinei Ceușan, deși inițial a criticat-o, actrița i-a lau apoi apărerea după ce numeroși internauți i-au adresat cuvinte dure.

„În realitate nu ați vrea să fiți în pielea unui influencer care trebuie să își ceară scuze. Pentru că e foarte greu să îți ceri scuze. Iar când o faci, oricum ceva nu e bine. Nici dacă nu îți ceri scuze nu e bine. Nici dacă scuzele vin prea târziu nu e bine. Mulțumesc doamna Oana Pellea. Vă mulțumesc pentru că deși la început m-ați acuzat, apoi mi-ați luat apărarea în urma comentariilor cu atac la persoană, care au apărut. Îmi pare rău că nu am gândit limpede. Respect și teatrul și sala și actul artistic”, a încheiat ea.

Oana Pellea a șters de pe pagina sa de Facebook postarea în care a criticat-o aspru pe Alina Ceușan pentru că și-a pus picioarele pe balustrada balconului care a găzduit, de-a lungul timpului, numeroși mari actori.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alina Ceușan și Oana Pellea

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News