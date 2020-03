Alex Dima, mesaj tulburător: „Fraților, înțelegeți că suntem pe cont propriu”

„Inconstienta! Luati aminte la acest termen pentru ca ne defineste in totalitate!

M-am intors noaptea trecuta din Munchen, alarmat de vestile din tara. Cu masca si lichid de spalat pe maini. Mai erau vreo 2-3 oameni care purtau masti. In rest, nimic. Ceilalti se uitau la noi ca la niste ciudati. La check-in, un domn intreba de unde venim. Bineinteles, toata lumea raspundea ca din Germania, in conditiile in care cateva doamne aveau papornite cu inscrisuri in italiana. Mai mult ca sigur, fugeau din Italia spre tara. In avion stewardesele purtau manusi si masti, dar le tot dadeau jos, gest care le anula utilitatea”, a povestit jurnalistul de la „România, te iubesc”.

Nici pe aeroportul Otopeni situația nu era mai încurajatoare. În timp ce companiile aeriene și-au anulat zborurile și s-au închis granițe pentru a evita răspândirea epidemiei de coronavirus, în România intrarea este liberă pentru oricine.

„Ajungem pe Otopeni. Ma asteptam ca macar aici sa fie masuri. Aceeasi intrebare: de unde venim. Toata lumea a trecut testul. Am trecut prin dreptul unei camere care probabil ne lua temperatura. Si atat. De fata, era un domn imbracat pe jumatate intr-un costum alb. Pe peretii aeroportului, care incepe sa arate ca Gara de Nord (oameni fara adapost dormeau pe canapele si prin diferite colturi) afise ne atentionau ca „pesta ucide porcii”, a mai spus Alex Dima.

Citește și: Exclusiv. Drama românilor izolați în Italia: “Suntem ca în pușcărie!”

Acesta a menționat și situația creată de politicienii români: „In aceasta dimineata, intr-un gest de o incostienta criminala, premierul Orban si ministrul Sanatatii s-au intalnit cu o armata de jurnalisti pentru a le da vestea ca ei, dupa ce se mai vanzolesc un pic prin multime, se vor autoizola, intrucat sunt sanse mari sa fie contaminati. Va dati seama cine ne conduce? Tot vad stiri din Italia care anunta ca medicii nu mai fac fata situatiei. Ca nu mai sunt locuri in spitale. Ma uit pe geam, si parcul din fata blocului e plin, copiii se joaca, adultii sunt la fotbal”.

„Fratilor, nu suntem in vacanta!!! Intelegeti ca suntem pe cont propriu, uitati-va la cei care ne conduc! Sau ar trebui sa ne conduca! Singurele gesturi pe care le fac politicienii sunt populiste. Ministrul Sanatatii e preocupat acum sa ii asiste pe jurnalisti in momentul testarii”, a fost apelul făcut de jurnalistul Pro TV.

Citește și: Studiu: Două treimi din cazurile de coronavirus sunt transmise de pacienți asimptomatici

El a vorbit și despre situația spitalelor noastre, care se apropie cu pași repezi de epuizarea echipamentelor medicale necesare în plină epidemie de coronavirus: „In spitale, echipamentele de protectie si dezinfectantii sunt pe terminate. Avem 900 de aparate de ventilatie artificiala in toate tara. Folosite la capacitate maxima. Germania are 28.000, spre exemplu. Testele pentru covid sunt pe terminate. Informatiile le am de la Asociatia Daruieste Viata care se chinuie acum sa aduca din afara astfel de aparate si echipamente. Imi tot vine in minte cazul Colectiv”.

Alex Dima și-a încheiat mesajul cu un apel către cetățenii și autoritățile din România: „Trebuie declarata starea de necesitate! Politicienii nostri trebuie sa inteleaga situatia in care suntem! Presedintele nostru trebuie sa se trezeasca! Cei care nu respecta regulile trebuie sa fie pedepsiti!

Protajati-va, izolati-va, aparati-va sanatatea voastra si pe cea a celor de langa voi! Respectati regulile! Daca nu iesim din strarea de inconstienta vom plati scump!”.

În acest moment, în România bilanțul persoanelor infectate a ajuns la 97, astfel că ne îndreptăm către scenariu 3 de coronavirus, al cărui prag va fi trecut când numărul bolnavilor va depăși 100 de pacienți.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro