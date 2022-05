Alex Delea a câștigat Survivor România 2022

Alex Delea este marele câștigător al show-ului Survivor România 2022. După aproape 6 luni petrecute în Republica Dominicană, Alex Delea a câștigat titlul de “unicul supraviețuitor” și a plecat acasă cu un cec în valoare de 100.000 euro.

În finala Survivor România au rămas 3 concurenți – Alex Delea, Elena Chiriac și Ionuț Popa. După ce Alex Delea a câștigat finala zilei, Elena Chiriac și Ionuț Popa au depins de voturile publicului pentru calificare. Elena Chiriac a fost aleasă de public și a mers în finală alături de Alex Delea.

Alex Nedelcu, care ajunsese și el aproape de finală, a fost nevoit să părăsească emisiunea după ce a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor.

„Mi-aș fi dorit să ajung în finală, dar dacă atâta a fost scris, atât a fost să fie. O să mă duc acasă la iubita mea, la fetița mea, o să stau mai mult cu ele. De fiecare dată când îmi voi aminti de «Survivor», îmi voi aminti de colegii mei și de tot ce am trăit aici”, a spus Alex Nedelcu după eliminare.

24 de concurenți au acceptat provocarea Survivor România 2022, care a început pe 16 ianuarie 2022. Rând pe rând, Războinici, Faimoși, Tigri sau Vulturi au părăsit competiția, astfel că, în finala Survivor România au rămas să se înfrunte cei mai puternici trei concurenți.

Câștigătorul Survivor 2022 a fost ales de către public

Telespectatorii sunt cei care au votat câștigătorul Survivor 2022, prin SMS. Concurenții au putut fi votați trimițând un mesaj-text cu numele fiecăruia, doar în momentul în care prezentatorul a dat „Start vot!”.

Casele de pariuri i-au dat ca favoriți pe Elena Chiriac și Alex Delea, fiecare cu o cotă de 2.50, iar Ionuț Popa a avut 3.20.

Cine este Elena Chiriac, finalista de la Survivor România 2022

Elena Chiriac, câștigătoarea Survivor 2022, este sportivă și multiplă campioană la Taekwondo. Tânăra are 20 de ani şi, conform paginademedia.ro, este fiica unui cunoscut jurnalist din România, Romeo Chiriac, care a condus redacţia sport a agenţiei Mediafax timp de 20 de ani.

Elena Chiriac s-a născut în Bucureşti, dar acum locuieşte la Londra, cu mama ei. A fost model şi a studiat și actoria, iar când era mai mică a apărut și în diverse reclame.

În plus, ea a participat în trecut și la emisiunea „Ferma vedetelor”, unde a ajuns până în finală.

Cine este Alex Delea, câștigătorul Survivor România 2022

Alex Delea are 25 de ani și este barman. Născut în Constanța, el locuiește de mai mulți ani în Spania. Pasionat de sport și tatuaje, Alex Delea se mândrește cu corpul lui atletic și, înainte de Survivor România 2022, publica adesea poze cu el pe conturile sale de socializare.

Crescut doar de mamă, bunică și mătusă, Alex Delea a avut o copilărie destul de grea. A cunoscut lipsurile și a muncit de mic pentru ca familiei lui să nu-i lipsească nimic.

”De mic copil, eram foarte timid. Am fost crescut de trei femei, de mama mea, de bunica mea și de mătușa mea. Pe parcursul vieții, maică-mea și mătușă-mea au plecat, ca să am ce să mănânc, pentru că până la 4 ani am cam… scârțâit așa… cu mâncarea, cu lumina în casă, cu toate nevoile pe care le are un om. Tata a ales să nu participe în viața mea. Țin minte că plângeam de foame, nu aveam absolut nimic de mâncare, eram cu toată familia în casă, eu plângeam și chiar nu aveau ce să îmi dea. Când aveam 4 ani, a venit tragedia, pentru că unchiul meu a încercat să facă tot posibilul să avem un trai mai bun, numai că nu a putut să facă asta și a decis să își ia viața, din păcate”, a povestit Alex Delea, la ”Survivor România 2022”.