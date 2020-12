Andreea Mantea (34 de ani) este o femeie împlinită. Prezentatoarea de televiziune are o carieră de succes și un fiu absolut adorabil, David, în vârstă de 5 ani.

Alături de cine va petrece Andreea Mantea sărbătorile de iarnă?

„Sărbătorile sunt pentru a petrece clipe alături de cei dragi, în familie. Crăciunul îl vom petrece acasă, cu masa bogată de bucate tradițional românești, pregătite de noi, de la salate și sarmale și până la cozonaci și alte dulciuri.

Sperăm să ne bucurăm de un Crăciun alb, dar, la cum arată situația, cred că mai avem de așteptat până să vedem zăpadă”, a povestit Andreea Mantea, în exclusivitate pentru OK! Magazine.

De câțiva ani, vedeta TV formează un cuplu cu un bărbat a cărui identitate nu-și dorește să o dezvăluie. „Nu-l ascund! Să știți că nu-l ascund! Pur și simplu am ales să nu mai vorbesc despre viața mea personală.

N-a fost ceva ce mi-am propus. Cred că am îmbătrânit. Odată cu vârsta vine și maturitatea. N-am stat să mă axez că am sau n-am, că merge sau nu merge. La câte probleme am avut până acum … unde ajungeam?

Decât să-mi văd numele scris cu tot felul de povești d-astea. Odată cu vârsta te axezi pe ce e mai important. Cred că pur și simplu mi-a fost teamă.

Am alte lucruri pe care să mă concentrez, și anume să-l cresc pe David. Îmi e bine așa, cred că ăsta este răspunsul. De ce să schimb ceva care merge?”, dezvăluia Andreea Mantea în mediul online în octombrie.

Întrebată de OK! Magazine dacă se vede căsătorindu-se cu partenerul ei, Andreea a adăugat: „Întotdeauna am fost foarte deschisă cu publicul meu.

Am împărtășit cu acesta toate bucuriile [dar] și clipele mai puțin fericite. Acesta este un subiect pe care mi-aș dori, pentru moment, să nu îl expun public”.

