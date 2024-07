Adelina Pestrițu, din nou în rochie de mireasă. Influencerița a sărbătorit 5 ani de la nunta cu Virgil Șteblea, într-un cadru de poveste, alături de Zenaida

Adelina Pestrițu (37 ani) și Virgil Șteblea au sărbătorit pe 20 iulie, cinci ani de la nuntă și au decis să sărbătorească evenimentul cu o ședință foto specială. Cei doi au reîmbrăcat costumele de mire și mireasă și au avut parte de o zi de neuitat, mai ales că la shooting a participat și fetița lor, Zenaida. Influencerița a distribuit în mediul online mai multe imagini din ziua cea mare, fericirea putând fi citită pe chipul lor.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au sărbătorit cinci ani de căsnicie

Adelina Pestrițu a organizat alături de Nicu Bocancea, master florist internațional și cel mai cunoscut și apreciat creator de decoruri de evenimente din România, “nunta de lemn”, așa cum este supranumită aniversarea de 5 ani de la nuntă, printr-un shooting-eveniment, într-un cadru de sărbătoare, o orangerie feerică, înconjurată de pădure, în care să petreacă alături de Virgil și micuța Zenaida o seară memorabilă și romantică.

„Pentru familia noastră, luna iulie este plină de însemnătate și de recunoștință. Dacă acum 5 ani, eram copleșiți de griji, de liste și de bucuria de a sta cu invitații, acum ne-am luat timp să ne gândim la noi. Așa am realizat și că noi nu am făcut acum 5 ani un shooting special de nuntă, cu noi mire și mireasă. Am făcut poze de la petrecere, cu fiecare invitat în parte, în câteva momente speciale ale zilei și serii, însă nu un shooting distinct. Ei bine, acum, la 5 ani de la nuntă, ne-am propus să facem un shooting de sărbătoare doar cu noi”, a declarat Adelina Pestrițu.

Astfel, influencerița a îmbrăcat din nou o rochie de mireasă superbă, plină de cristale aplicate, în timp ce soțul ei, Virgil Șteblea a purtat un costum de mire negru, cu cămașă albă, creat de Viggo.

„Așa că, am avut bucuria de a mă îmbrăca din nou în rochie alba, de mireasă, semnată de prietena mea Andreea Mărcuță de la MMarquise, iar Virgil în costum de mire pentru a retrăi emoțiile de atunci. Este așa de dulce amintirea nunții noastre, dar atât de frumoasă starea noastră de astăzi, când proiectăm mai matur viitorul nostru împreună, când celebrăm faptul că ne avem, că o avem o Zeny, minunea noastră, care zi de zi ne arată cât de norocoși suntem”, a precizat Adelina Pestrițu.

Influencerița a ales un decor special pentru „nunta de lemn”

Cum la cinci ani din ziua căsătoriei se sărbătorește nunta de lemn, Adelina Pestrițu și-a dorit un decor pe această temă.

„Respectând tradiția, am realizat că la 5 ani de căsnicie celebrăm de fapt “Nunta de Lemn” – un eveniment nu foarte cunoscut în zilele noastre. După cum știm, lemnul este un material durabil și rezistent, astfel vrem să credem că a devenit și relația noastră de cuplu peste ani. Fiecare an vine la pachet cu lecții și etape care ne provoacă să ne maturizăm, să devenim tot mai uniți și să evoluăm împreună”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

„Îi mulțumim lui Nicu Bocancea că ne-a construit acum, la 5 ani de la nuntă, decorul ideal, alb, plin de frumos, de confetti, lumânări și de parfum, pentru a celebra relația noastră de familie. Abia asteptăm aniversarea de 10 ani!”, a declarat Adelina Pestrițu, care a ales să sărbătoreasca 5 ani de căsnicie în cel mai romantic mod, în rochie de mireasă, alături de soțul ei și de fiica lor, într-un decor „desenat” din flori albe și multe lumânări.

Într-un cadru de poveste, cu o masă de doi, într-un context în care cerul, pădurea și natura transformă Orangeria Iris in cel mai frumos tablou, plin de flori, lumânări și simboluri ale iubirii, Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea și-au sărbătorit relația și familia.

Zenaida, prezentă la shooting-ul părinților ei

După apusul soarelui și la apariția stelelor, Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au început adevărata sărbătoare. Și-au adus fetița în decorul de vis de la marginea Pădurii Snagov și au sărbătorit prin mii de îmbrățișări într-un con de laser, cu ploaie fină de fonfetti și lumină evenimentul familiei lor.

„Am creat și prins de plafon un con de lumină-laser, asemeni unui reflector protector, în mijlocul căruia am așezat o masă decorată simbolic pentru toți trei. În cel mai frumos moment al serii, lumina s-a tranformat într-o ploaie fină de confetti în timpul căreia sărbătoriții au putut dansa și celebra frumosul eveniment de familie”, a adăugat Nicu Bocancea despre magia de la Orangeria Iris pe care a creat-o pentru momentul memorabil din istoria familiei Adelinei Pestrițu.

