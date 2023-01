Adam Levine, solistul Maroon 5, și soția lui, Behati Prinsloo, au devenit părinți pentru a treia oară. Cei doi mai au împreună două fetițe.

Adam Levine, în vârstă de 43 de ani, a devenit din nou tată. Soția lui, Behati Prinsloo, în vârstă de 34 de ani, a adus pe lume cel de-al treilea copil. Solistul Maroon 5 și modelul Victoria’s Secret mai au împreună două fetițe, Dusty Rose (6 ani) și Gio Grace (4 ani).

Adam Levine și soția lui, Behati Prinsloo, au devenit părinți pentru a treia oară

Vestea că Behati Prinsloo a născut a fost confirmată de o sursă apropiată familiei pentru revista People. Cei doi nu au făcut încă nicio declarație oficială. În urmă cu câteva săptămâni, soția artistului a publicat pe contul său de Instagram o imagine cu ea însărcinată. În dreptul fotografiei a adăugat comentariul: „TICK tock”, semn că momentul nașterii era foarte aproape.

Adam Levine și Behati Prinsloo s-au cunoscut în 2012, iar la mai puțin de un an de când au început să formeze un cuplu s-au despărțit pentru o scurtă perioadă. În iulie 2013 cei doi au decis să mai acorde o șansă relației lor și s-au logodit.

După un an, aceștia s-au căsătorit. Nunta a avut loc în în Los Cabos, Mexic. În septembrie 2016, au devenit părinți pentru prima oară. La doi ani distanță, s-a născut și cea de-a doua fetiță.

Adam Levine, acuzat că și-a înșelat soția însărcinată

În toamna anului trecut, la scurt după ce Adam Levine și Behati Prinsloo au anunțat că așteaptă al treilea copil, artistul a fost acuzat de infidelitate. Scandalul care a stârnit o serie de controverse la Hollywood a pornit de la acuzațiile unei tinere în vârstă de 23 de ani. Aceasta a susținut că a avut o aventură cu cântărețul.

Modelul Sumner Stroh a publicat pe rețelele de socializare mai multe mesaje ale artistului. Potrivit tinerei, Levine i-a cerut permisiunea să își numească cel de al treilea copil după ea.

Starul pop a confirmat mesajele în care flirta cu Stroh, dar a negat că a avut o aventură cu aceasta.

„Am avut o judecată slabă atunci când am flirtat cu alte femei ce nu sunt soția mea. Într-o anumită măsură a fost chiar neadecvat. Am înțeles și am luat măsuri pentru a remedia relația cu familia mea. Doar de soția și familia mea îmi pasă pe această lume. Să fiu atât de naiv și prost și să risc singurul lucru care contează pentru mine a fost cea mai mare greșeală pe care am făcut-o vreodată. Nu o voi mai face. Îmi asum întreaga responsabilitate. Vom trece peste asta. Și o vom face împreună”, a declarat la acea vreme Adam Levine.

