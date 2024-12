Actrița Anda Sârbei, vedeta din serialul „Camera 609”, vorbește despre cea mai mare provocare din viața ei: „Nu e ușor să ai o secvență intimă în fața mai multor oameni” / Exclusiv

Anda Sârbei, vedeta din serialul „Camera 609”, ne spune cum a ajuns să primească primul rol principal din carieră. Când era mică visa să devină actriță, dar „mi se părea un vis mult prea mare că să îl pot atinge, îmi era rușine”. Abia în clasa a 12-a a trebuit să le spună părinților ce are de gând cu viitorul ei. Anda Sârbei dezvăluie ce fel de partener i-a fost Matei Negrescu și cât de complicat a fost să filmeze scenele intime.

Actrița Anda Sârbei (25 de ani) ne spune că din relaxare a reușit să ia castingul pentru „Camera 609”. Într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, tânăra actriță recunoaște că „de abia aștept să vină rolul ăla pentru care trebuie să mă rad în cap”. Anda Sârbei vorbește despre cele mai grele momente din viața profesională, când neprimirea unui rol duce la „incertitudine și îndoire de sine”.

Anda Sârbei ar încerca orice: „De abia aștept să vină rolul ăla pentru care trebuie să mă rad în cap, pentru că altfel nu aș avea curaj, dar sunt dispusă la orice schimbare”

Anda Sârbei este foarte rezervată atunci când vine vorba de viața personală și recunoaște că principala ei calitate este faptul că știe să asculte oamenii. Nimeni nu e perfect iar tânăra actrița ne spune că „am fitilul scurt, mă enervez repede”. S-a trezit de foarte tânără pe scenă cu marii actori ai României așa că a învățat „să fure” meserie de la ei.

„Este adevărat, nu este ușor să ai o secvență intimă în față mai multor oameni, însa tot timpul este set restrâns, deci rămân doar câțiva oameni din echipă la momentul filmării” ne spune Anda Sârbei.

Actrița Anda Sârbei este pasionată de lemn, confecționează ace de păr de doi ani de zile. Mult timp a refuzat să creadă că frumusețea ei este un atu, dar potrivirea cu unele roluri a convins-o. Mărturisește că trăim într-o lume în care o femeie frumoasă trebuie să demonstreze că are și minte.

Anda Sârbei, o actriță decisă: „Meseria asta „se fură”

Ai doar 25 de ani și lucrezi cu marii actori ai Romaniei. Cum te simți alături de ei, ce vrei să înveți din experiența lor?

Da, pot spune că mă simt norocoasa că am avut ocazia de a lucra și de a fi în preajma actorilor pe care ii admir de mica. Cu siguranță am dobândit experiență uitându-mă și observând cum lucrează ei. Sunt de acord că meseria „se fură” intr-o anumită măsură. Atunci când vezi diferite abordări cred că poți prelua ce este benefic și funcționează pentru tine și să aplici la rândul tău.

Anda Sârbei își amintește: „M-am relaxat la un moment dat destul de tare”

Camera 609, serialul care ți-a adus primul rol principal din carieră. Ce-ți mai aduci aminte din ziua casting-ului?

Au fost doar două zile de casting și le țin minte destul de bine. Au fost zile lungi, 8 ore doar de casting în care intram pe rând la probă, de câte ori eram chemați. Primeam texte, le învățam, intram la probă și tot așa. Au fost foarte mulți oameni în prima zi, iar în a doua am rămas trei fete. Țin minte ca m-am relaxat la un moment dat destul de tare pentru ca mă obișnuisem cu ritmul acesta, de a tot da probe peste probe.

Anda Sârbei în Camera 609. Sursă foto: Arhivă personală

Din relaxare am început să mă simt bine în timpul probelor și să experimentez mai multe variante. Probabil asta a fost cauza reușitei la acest casting. Am aflat, chiar la sfârșitul celei de-a doua zi ca am luat, dar nu cred ca am realizat atunci pentru ca eram destul de obosită. A doua zi m-am bucurat foarte tare.

Îți mai aduci aminte o întâmplare haioasă de la filmări?

Au fost multe, dar probabil secvențele cu Magda erau cel mai spumoase.

Cum ai lucrat cu Matei Negrescu? Te-a ajutat, te-a susținut?

Aș spune că ne-am ajutat și susținut unul pe altul și ca am lucrat bine împreună.

Anda Sârbei recunoaște: „Nu este ușor să ai o secvență intimă în fața mai multor oameni”

Cat de greu este, pentru un actor profesionist, sa joace scene intime?

Cred ca este foarte importantă atmosfera creată pe set când vine vorba de secvențe intime. Eu pot spune că am avut noroc de o echipa profi din punctul asta de vedere. Ne-au menajat absolut tot timpul când aveam secvențe de genul și pentru asta le mulțumesc.

Este adevărat, nu este ușor să ai o secvență intimă în fața mai multor oameni. Însa tot timpul este set restrâns, deci rămân doar câțiva oameni din echipă la momentul filmării. Cred ca este mai greu la început, când trebuie sa faci asta pentru prima oară, însă cu experiență devine mai ușor.

Apropo de roluri, cât de departe ai fi în stare să mergi pentru unul?

Aș merge oricât de departe mi se cere și cât de departe aș putea eu sa duc. Chiar de abia aștept să vină rolul ăla pentru care trebuie să mă rad în cap, pentru ca altfel nu aș avea curaj. Sunt dispusă la orice schimbare. Ba chiar mi-aș dori ca fiecare rol sa presupună o schimbare fizică din partea mea.

Anda Sârbei alături de Magda Catone. Sursă foto: Arhivă personală

Există vreun personaj pe care ți-ai dori, foarte mult, să-l joci?

Nu am un personaj anume, însa mi-ar plăcea să experimentez zone cât mai diverse și tipologii diferite.

Anda Sârbei vorbește despre vocație: „Mi se părea un vis mult prea mare ca să îl pot atinge, îmi era rușine”

Cum și când ai știut că vrei să devii actriță?

De prin liceu a început sa mi se strecoare în gând actoria, dar mi se părea un vis mult prea mare ca să îl pot atinge. Îmi era rușine să zic că asta mi-aș dori să fac și nu am spus nimănui pana la sfârșit de clasa a12-a. Atunci chiar trebuia să aplic pentru facultate și le-am spus alor mei.

Este o lume grea, cu muncă multă. Crezi că vei reuși să-i faci față și peste 10 ani?

Rămâne să vedem peste 10 ani.

„Mi-a fost greu să admit asta și să consider frumusețea un atu”

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

Deși mi-a fost greu să admit asta și să îl consider un atu da, acum cred că a reprezentat o mai ușoară potrivire în unele roluri. Însă nu cred că doar de asta am obținut proiecte. Nu este de multe ori un atu pentru că vine la pachet cu multe preconcepții pe care trebuie să le dărâmi și să convingi că „it’s not just a pretty face”.

Anda Sârbei despre cel mai greu moment: „Apar incertitudinea și îndoirea de sine”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Profesional vorbind, cred ca cele mai grele momente sunt acelea de pauză, în care apar incertitudinea și îndoirea de sine. Mă bucur că am susținere din partea familiei și a prietenilor, așa merg mai departe pana când apare următorul proiect potrivit pentru mine.

Anda Sârbei acceptă provocările. Sursă foto: Arhivă personală

Ce nu știe lumea despre tine?

Ce poate încă nu știe lumea despre mine, deși am tot vorbit despre asta, este că lucrez în lemn. Fac ace de păr deja de 2 ani și mă bucur foarte tare că am descoperit aceasta pasiune. Lucrul în lemn este migălos si nu poți grăbi nicicum procesul. Timpul pe care îl petrec atunci când lucrez mă reconectează la mine si la gândurile mele, de asta îmi place așa mult lemnul. Pe lânga asta și satisfacția e mare atunci când vezi ce a ieșit din mâinile tale.

„Am fitilul scurt, mă enervez repede”

Care este cea mai importanta calitate a ta și cel mai mare defect?

Calitate probabil că sunt un ascultător bun, îmi place sa fiu alături de oameni, iar defect cred ca am fitilul scurt, mă enervez repede si stau prost cu răbdarea.

Unde te putem vedea în perioada următoare?

„Camera 609” e pe Netflix si îl puteți urmări acolo, iar următoarele proiecte le veți vedea mai mult ca sigur pe paginile mele social media.

