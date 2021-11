Actorul Joey Morgan a murit la vârsta de 28 de ani

Actorul Joey Morgan, cunoscut pentru rolurile din „Scout’s Handbook for the Zombie Apocalypse”, „Flower” şi „Compadres”, s-a stins din viață la vârsta de 28 de ani, potrivit presei internaționale.

Christopher London, regizorul peliculei „Scout’s Handbook for the Zombie Apocalypse” a postat pe rețelele de socializare un mesaj de regret pentru moartea tânărului actor:

„Joey Morgan a intrat în viaţa mea acum aproape nouă ani. Era liniştit, amuzant, inteligent şi grijuliu. Iar când porneau camerele, era magnetic. Vestea morţii sale este sfâşietoare. Sunt onorat că l-am cunoscut” – a transmis London, pe Twitter.

Actrița Joey Deutch, cea care i-a fost parteneră în filmul “Flower”, apărut în 2010, a postat o serie de fotografii cu regretatul artist, în dreptul cărora a scris – “RIP Joey. Un om special. Te iubim!”

De-a lungul timpului, Joey Morgan a jucat producții precum “Sierra Burgess Is a Loser”, “Camp Manna” sau “Max Reload and the Nether Blasters” și a apărut în diverse show-uri televizate, dintre care amintim “Critters: A New Binge”, “Angie Tribeca” sau “Chicago Med”.

Foto – captură Youtube