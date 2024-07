5 românce care s-au măritat cu milionari străini. Şi-au schimbat vieţile radical

Într-o lume în care luxul și opulența sunt la ordinea zilei, cinci poveşti de viață ale unor românce se remarcă prin strălucire și ambiţii. Aceste femei au reuşit să îşi clădească succesul graţie relaţiilor personale cu milionari străini, demonstrând că dragostea şi norocul pot schimba total viaţa unei persoane.

5 românce care s-au măritat cu milionari străini

Vile opulente, mașini de lux, vacanțe exotice și haine de designer reprezintă visurile multor femei în ziua de astăzi, dar puține ajung să le atingă din cauza bugetelor. Cu toate acestea, câteva românce au reușit să își construiască un drum spre succes prin relațiile cu bărbați milionari străini.

Lavinia Postolache și Jimmy Esebag

Lavinia Postolache, o frumoasă piteșteancă de 34 de ani, a cucerit lumea prin frumusețea și carisma sa. Stabilită în Statele Unite din 2009, Lavinia a obținut titlul de Miss World România în 2010 și a absolvit New York Film Academy. Cariera sa de actriță a luat avânt, având roluri în producții importante precum „Demonul de Neon” și „False Colours”.

Citeşte şi: Andreea Sasu a născut. Ce nume a ales Philipp Plein pentru cel de-al patrulea copil al său: „Este o binecuvântare”

Citeşte şi: Sunt milionari, dar trăiesc în gunoaie!

Lavinia este partenera multimilionarului francez Jimmy Esebag, în vârstă de 66 de ani, președintele Americas Licensing Holding Group și acționar al Elite Modeling. Cuplul are împreună un copil și trăiește o viață de lux între Los Angeles și alte destinații exotice. Relația lor a început în 2015, iar povestea lor de dragoste este una de basm modern, plină de strălucire și momente memorabile.

Anca Verma și Abhishek Verma

Anca Verma și Abhishek Verma au o poveste de dragoste ca-n filme. Totul a început când Anca, pe atunci cunoscută sub numele de Anca Neacșu, avea o carieră de succes ca model în Europa. Farmecul și eleganța ei l-au cucerit pe miliardarul indian Abhishek Verma, un om de afaceri renumit în domeniul vânzărilor de armament. În 2006, cei doi și-au unit destinele, iar de atunci, viața Ancăi s-a schimbat radical.

Anca, absolventă a Universității din Galați cu un master în inginerie, a devenit nu doar soția, ci și partenerul de afaceri al lui Abhishek. Cuplul locuiește într-un palat luxos, mobilat cu aur, și călătorește adesea cu Orient Express, trăind o viață de opulență și notorietate.

Recent, familia Verma a sărbătorit venirea pe lume a unui băiețel, născut pe 6 iulie 2024, la ora 11:37. Anunțul a fost făcut de Abhishek pe rețelele social

„Bun venit în această lume, micuțule! Inimile noastre sunt pline de dragoste și recunoștință în timp ce sărbătorim acest nou capitol din viața noastră. Fiul nostru poartă spiritul bunicii sale regretate, #VeenaVerma, care ne-a părăsit pe 6 februarie 2024, și al bunicului său, #ShrikantVerma, care a murit în 1986. Moștenirea lor trăiește prin el. Vă mulțumim pentru toată dragostea și binecuvântările. Suntem încântați să pornim împreună în această călătorie frumoasă”, potrivit protv.ro.

Mesajul emoționant a fost însoțit de câteva imagini adorabile cu nou-născutul.

Anca și Abhishek au fost filmați recent în timp ce se îndreptau spre spital, înconjurați de o mulțime de admiratori și bodyguarzi. Acest eveniment a subliniat încă o dată viața lor plină de lux și faima de care se bucură.

Cuplul mai are o fiică, Nicolle, și împreună trăiesc o viață de vis, într-un univers de bogăție și succes. Povestea lor continuă să inspire, demonstrând că dragostea și norocul pot transforma viețile în moduri neașteptate și minunate.

Anca Faur și Buzz Aldrin

Anca Faur de 65 de ani, originară din Deva, s-a căsătorit cu fostul astronaut Buzz Aldrin/ Nunta a avut loc chiar de ziua lui Buzz, la cea de-a 93-a aniversare, într-o ceremonie restrânsă la Los Angeles. Anca, absolventă a Facultății de Tehnologie Chimică din cadrul Politehnicii din Timișoara și doctor în inginerie chimică la Universitatea din Pittsburgh, a avut o carieră impresionantă înainte de a deveni soția unui erou al spațiului.

Buzz Aldrin, cunoscut pentru faptul că a pășit pe Lună în cadrul misiunii Apollo 11, a fost căsătorit de trei ori înainte și are trei copii. Relația lor a început în 2019, când s-au întâlnit la un eveniment dedicat explorării spațiale. În prezent, cuplul trăiește în Los Angeles și se bucură de evenimente și activități legate de explorarea spațială.

Recent, Buzz Aldrin a sărbătorit 55 de ani de la aselenizarea istorică a misiunii „Apollo 11” și a vorbit despre cât de împlinit se simte alături de Anca. Într-un interviu emoționant, Aldrin a mărturisit că nu a fost niciodată mai fericit decât acum, trăind alături de Anca.

„Ea este iubirea vieții mele și facem totul împreună, de la a lua masa, a planifica proiecte și a privi lumea, până la a ne întâlni cu cele două familii ale noastre și a sărbători” a spus Aldrin Buzz pentru people.com.

Iasmina Milutinovici și Bradford Aaron Hill

Iasmina Milutinovici, o tânără de 33 de ani din Timișoara, a plecat în America în urmă cu cinci ani și jumătate, unde l-a întâlnit pe milionarul Bradford Aaron Hill, administratorul Statuiei Libertății. Povestea lor de dragoste a început într-o atmosferă romantică, iar cuplul s-a căsătorit și are doi băieți, David Milan și Michael.

Bradford, în vârstă de 66 de ani, mai are trei copii din căsătoriile anterioare. Iasmina a reușit să se integreze rapid în stilul de viață luxos al soțului său, participând la evenimente și călătorind în destinații exotice. Relația lor este una solidă, bazată pe încredere și iubire reciprocă.

Romina Gingașu și Piero Ferrari

Romina Gingașu, o tânără de 32 de ani din București, este căsătorită cu Piero Ferrari, fiul legendarului Enzo Ferrari. Romina a absolvit Academia Tehnică Militară și s-a specializat în marketing și vânzări, ceea ce i-a permis să obțină un job prin intermediul căruia l-a cunoscut pe Piero în 2016.

Piero Ferrari, în vârstă de 77 de ani, a divorțat de soția sa după o căsnicie de 50 de ani și s-a căsătorit cu Romina în 2021. Cuplul trăiește o viață de prințesă, implicându-se activ în afacerile familiei Ferrari și participând la evenimente exclusive din lumea automobilistică. Relația lor este una puternică, bazată pe respect și înțelegere reciprocă.

Invitată recent la podcast-ul lui Măruţă, Romina Gincaşu a dezvăluit că alături de soţul ei, Piero Ferrari, a decis să nu aibă copii.

„Nu o să devenim niciodată părinți. Este decis. Da, între noi am decis că nu vom deveni niciodată părinți. Eu nu vreau să am copii, iar la el nu mai este cazul. Eu am crescut fără tată. Nu pot să fiu egoistă și să cresc un copil fără tată”, a spus Romina Gingașu.

Sursa foto: Facebook şi Instagram

Urmărește-ne pe Google News