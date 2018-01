Surpriză pentru Simona Halep. Ce i s-a întâmplat când a intrat într-un restaurant din România

De când a ajuns numărul 1 mondial, Simona Halep se bucură de admirație, apreciere și respect din partea tuturor și, pe bună dreptate, merită să fie tratată ca o regină.

Simona Halep a povestit recent cum i s-a schimbat viata de cand a ajuns pe locul 1 in ierarhia WTA. Tenismena a dezvălui cu umor că merge la restaurant să mănânce și nu este lăsată să achite nota de plată, patronii localurilor dorind să-i mulțumească în acest fel pentru onoarea și faima pe care a reușit să le aducă sportului românesc: “In vacanta am petrecut mai mult timp in Romania, iar acum, de când sunt numărul unu mondial, sunt mulţi oameni în jurul meu. Am trecut pe la mai multe restaurante şi patronii au plătit notele. Totul s-a schimbat. Darren Cahill a stat 12 zile în România și a fost la cină cu mine de mai multe ori. Nu am plătit niciodată. Mi-a spus că sunt o parteneră ieftină. Ne-am amuzat de acest fapt”, a declarat Simona Halep pentru WTA.

