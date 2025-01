Povestea sfâșietoare de viață a lui Vasile Ardeleanu, fotbalistul accidentat grav de Marius Lăcătuș. A murit la 50 de ani. De ce nu a avut niciodată copii

Vasile Ardeleanu a murit la vârsta de 50 de ani. Decesul s-ar fi produs în dimineața zilei de joi, 16 ianuarie, în jurul orei 5:00, potrivit Fanatik.ro. Fostul jucător de fotbal a avut o viață marcată de cel puțin două evenimente foarte dureroase, accidentarea gravă care i-a marcat cariera sportivă, și despărțirea de soție.

Povestea sfâșietoare de viață a lui Vasile Ardeleanu

Vasile Ardeleanu a fost un jucător de fotbal cunoscut pentru evoluția sa în Divizia A în echipa FCM Bacău. Cariera lui s-a încheiat brusc, în urma unei accidentări grave la picior. Pe 21 aprilie 1999, într-un meci dintre Steaua București și FCM Bacău, încheiat cu victoria bucureștenilor, 2-1. În minutul 13 al partidei, Marius Lăcătuș, cunoscut pentru stilul său de joc agresiv, a avut o intervenție asupra lui Ardeleanu, cauzându-i o dublă fractură transversală de tibie și peroneu, însoțită de o ruptură de ligamente.

Marius Lăcătuș a făcut primele declarații după decesul lui Ardeleanu. „Vă dați seama, ce poți spune în asemenea momente? Sunt momente grele, Dumnezeu să-l odihnească! Păcat, era un om bun. Când dispare cineva la vârsta aceasta, nu are decât să-ți pară rău”, a început Marius Lăcătuș.

Ulterior, fostul jucător de fotbal a amintit momentul dramatic ce i-a marcat cariera lui Ardeleanu. „Niciun sportiv nu cred că are intenția de a accidenta pe cineva. Exclus! A fost o situație nefericită. Am încercat să-l ajut cum am putut, dar, din păcate, perioada de recuperare pe care a avut-o nu cred că a fost cea mai bună. Erau alte vremuri, era cu totul și cu totul altceva”, a declarat Lăcătuș, conform sportpesurse.ro.

Momentul accidentării

A ajuns la 120 de kg după ce Marius Lăcătuș i-a rupt piciorul într-un meci Steaua – FCM Bacău

În trecut, Marius Lăcătuș a dezvăluit că l-a sprijinit financiar pe Vasile Ardeleanu după ce i-a rupt piciorul.

„Vorbisem ca după operație să-și facă recuperarea în București. Trebuia să fie cazat la hotelul Armatei, la Haiducu. Avea masă, avea totul asigurat. Eu am trimis bani către el la vremea aia, nu știu dacă au ajuns toți la el. I-am dat 15.000, 20.000 de dolari. Cred că era contractul lui pe un an. Am văzut reacția lui, a zis de o sumă mult mai mică.

Cred că niciun jucător nu se gândește, când are un atac mai agresiv, să-i producă o accidentare atât de gravă. Ardeleanu a vrut să degajeze, îmi aduc aminte bine faza, și i-am prins piciorul de sprijin. Uite că soarta așa a vrut. Și pentru mine, și pentru el, sigur a suferit mai mult el. În viață ai și bune, și rele, dacă este cazul să discuți, discuți”, a declarat Marius Lăcătuș recent, la Digi Sport Special.

După operație, Vasile Ardeleanu a ajuns la 120 de kilograme și ar fi putut să renunțe la fotbal, însă s-a reîntors pe teren. Ardeleanu a evoluat doar în România, pentru echipele Selena Bacău, CSM Focșani, FC Onești, FCM Bacău și FC Vaslui.

De ce nu a avut copii

Ani mai târziu, Vasile Ardeleanu a fost părăsit de soție, care a plecat la muncă în Italia. Fostul cuplu nu a divorțat niciodată însă. În 2005, Ardeleanu s-a mutat la țară, cu părinții lui.

„Nu sunt divorțat, deși ne-am despărțit. Ea a plecat la muncă în Italia, dar să știi că vorbim destul de des. Mă mai sună, mă mai întreabă de una, de alta. Ce pot să spun? Din păcate nu am avut copii… Nu s-a putut… Sau mai exact s-a putut, dar nu s-a vrut… Cam așa arată viața mea acum… Aici, la țară, cu mama, cu vecinii, cu ai mei.

Ce să mai aștept eu de la viață? Îmi văd de treaba mea. Vreau să am grijă de mama. Doar ea mi-a mai rămas. Tata s-a prăpădit în 2010, la cinci ani după ce m-am mutat aici cu ai mei. Am vândut tot în Bacău și am venit la Cârligi. Sunt deja 13 ani. Ce rapid trece totul”, povestea Vasile Ardeleanu în urmă cu aproximativ patru ani, pentru Fanatik.ro.

