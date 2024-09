De ce a decis Cristina Neagu să se retragă din handbal: „Nu vreau să fie o zi tristă”

Cristina Neagu a decis să se retragă din handbal la vârsta de 36 de ani. Cea care a fost desemnată „cea mai bună handbalistă a lumii” de patru ori, a explicat care sunt motivele care au împins-o să ia această decizie tristă pentru fanii acestui sport.

De ce a decis Cristina Neagu să se retragă din handbal

Cristina Neagu a anunțat, joi seară, că a decis să se retragă din handbal la finalul sezonului. Sportiva în vârstă de 36 de ani a uimit întreaga lume cu această veste. Ea s-a retras deja de la echipa națională a României la finalul anului 2023, și va pleca și de la CSM la sfârșitul sezonului.

Cristina a făcut anunțul în studioul Pro TV, unde s-a aflat alături de Andreea Esca. Tot atunci, ea a explicat și de ce a luat această decizie, precizând că nu este una pripită.

„Am un mesaj important pentru iubitorii handbalului. Am decis ca la finalul acestui sezon să mă retrag din activitate. Nu e o decizie peste noapte, am stat să aleg momentul potrivit. Nu există un singur motiv, sunt mai multe motive, nu vreau să fie o zi tristă din partea fanilor handbalului”, a afirmat Cristina Neagu.

Citește și: Povestea impresionantă a handbalistei Cristina Neagu: “Un 8 de neoprit”

Citește și: Teo Trandafir, afectată și astăzi de o întâmplare din vremea în care făcea matinalul cu Mircea Badea: „Cred că o să o rog pe terapeută să o lucrez un pic”

Sportiva va organiza întâlniri cu fanii înainte de retragere

Cristina Neagu a precizat că vrea să fie alături de suporteri la fiecare meci pe care îl va mai juca până la finalul sezonului.

„Vreau să fac ceva special, o caravană, gândită de echipa de management, va merge în toate orașele, vom avea un loc special în care am să mă văd cu fanii”, a dezvăluit ea.

„Sunt 25 de ani de carieră, am trăit multe momente frumoase, m-am bucurat de trofeul Ligii Campionilor și când am jucat pentru echipa națională. Am avut multe momente grele din cauza accidentărilor”, a mai spus handbalista.

Citește și: Irina Rimes, noi dezvăluiri despre relația dintre ea și Tudor Chirilă, la un an de la cearta aprinsă de la „Vocea României”: „Poți să ai o criză” / Exclusiv

Citește și: Care este, de fapt, relația dintre Aris Eram și Laura Giurcanu, după ce s-a vehiculat că sunt împreună: „Mă bucur că am cunoscut-o”

Cine este Cristina Neagu

Cristina Georgiana Neagu s-a născut pe 26 august 1988 la București. Sportiva este singura handbalistă din istoria acestui sport recompensată de patru ori cu titlul de Cea mai bună handbalistă IHF a anului, în 2010, 2015, 2016 și 2018.

De asemenea, ea a fost desemnată cea mai bună tânără jucătoare din lume în 2009, MVP-ul și golgheterul Mondialului din 2015.

Cristina Neagu a înscris 303 goluri, fiind cea mai bună marcatoare la Campionatele Europene.

Handbalista a condus echipa națională spre cele mai mari performanțe, câștigând bronzul european în anul 2010, singura medalie continentală din plamaresul României, precum și bronzul mondial în 2015.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cristina Neagu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News