Ce au descoperit medicii în corpul unei femei care acuza stări de balonare. „Creștea de luni de zile. Atinsese aproape 5 kg!”

O femeie activă fizic și într-o formă „foarte bună” a fost șocată să afle că stările de balonare pe care le acuza ascundeau o afecțiune foarte gravă.

O femeie a ajuns în stare gravă la spital după ce a acuzat stări de balonare și dureri de spate

O femeie din Birmingham, foarte „în formă”, care s-a prăbușit la câteva momente după ce a terminat un triatlon a fost uimită să descopere că „o tumoare mortală creștea în abdomenul ei de luni de zile și atinsese aproape 5 kg”, mai mare decât greutatea media e unui nou-născut.

Samantha Boswell, în vârstă de 53 de ani, a suferit dureri ușoare de spate și balonare înainte de colapsul ei brusc, dar a presupus că simptomele se datorau rutinei sale extreme de exerciții fizice și sindromului de colon iritabil.

Cu toate acestea, ea nu a căutat ajutor, iar boala a ajuns la un punct culminant la câteva minute după ce a terminat o uimitoare provocare fizică în august 2022.

Ea a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au descoperit o tumoare masivă de țesut moale în partea din spate a abdomenului ei, aproape de rinichi, cunoscută din punct de vedere medical sub numele de sarcom retroperitoneal.

După intervenții chirurgicale care i-a salvat viața, femeii, care este și mamă,. i-a trebuit peste un an până să poată merge din nou corect.

După eliminarea tumorii, a fost nevoie de un an pentru a mai putea merge din nou

„Inițial, eram amorțită și neîncrezătoare”, a spus ea, amintindu-și ziua în care a fost diagnosticată.

„M-am temut pentru viața mea și am crezut sincer că zilele mele sportive s-au terminat dacă aș supraviețui asta. Și atunci gândul m-a lovit imediat – cum să-i spun fiului meu? [Mi-a fost frică] că nu svoi mai fi în preajmă pentru el să-l văd cum crește. Am simțit că îi dezamăgesc atât pe el, cât și pe soțul meu. Am găsit [dimensiunea tumorii] greu de acceptat, dar chirurgul meu a fost foarte sigur de la început că mă poate salva. Am trecut de la încercarea constantă de a fi pozitiv, la a fi terifiată îngrozită” a explicat ea, citată de Daily Mail.

A fost efectuată o intervenție chirurgicală de urgență pentru îndepărtarea completă a tumorii.

Din cauza dimensiunii, a trebuit să-și piardă și un rinichi, glanda suprarenală, o parte din intestin și o parte din peretele abdominal, precum și o parte din mușchiul aortă și psoas.

Sarcoamele retroperitoneale determină adesea creșterea dimensiunii abdomenului, iar semnele indicatoare includ balonare, o durere surdă sau intensă în abdomen sau spate și sângerare, conform Sarcoma UK. Aproximativ 15% din toate sarcoamele de țesut moale se găsesc în retroperitoneu – cavitatea din spatele organelor abdominale – sugerează datele.

Femeia și-a reluat activitatea fizică și participă în continuare la competiții

Aproximativ 3.000 de pacienți sunt diagnosticați cu sarcoame ale țesuturilor moi în fiecare an în Marea Britanie, în timp ce cifra este considerată a fi de trei ori mai mare în SUA. Chirurgia este de obicei principalul tratament pentru cancer, care poate implica îndepărtarea unei părți din organele din jur.

După operație, doamna Boswell a petrecut două luni recuperându-se în spital, dar a fost hotărâtă să nu renunțe și a început din nou pași mici spre antrenament.

„În spital, când începeam să merg la toaletă și înapoi, mă cronometram.

„Marcam distanța pe ceasul meu de fitness și adăugam puțin mai mult în fiecare zi. A fost un triumf să mergi un sfert de milă pe coridoarele spitalului. Mi-a luat un an să pot merge din nou corect, dar după aceea, nimic nu m-a putut opri. Am început să stau pe o bicicletă statică timp de 20 de minute pentru a-mi lucra picioarele și, de acolo, mi-am dezvoltat treptat exercițiile”- a adăugat femeia.

Ea a început să participe din nou la competiții sportive în acest an și de atunci a ocupat primul loc într-un triatlon, concurând pentru Sarcoma UK, o organizație de caritate care lucrează cu cei care suferă de boală.

Foto – Facebook

