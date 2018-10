Sinéad O’Connor s-a convertit la islam. Cântăreața și-a schimbat și numele

Sinéad O’Connor, în vârstă de 51 de ani, a șocat din nou publicul cu decizia de a se converti la islam, așa cum a anunțat într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare. După ce anul trecut şi-a schimbat numele, în mod legal, în Magda Davitt, cântăreața spune că acum o cheamă Shuhada, conform BBC.

Artista care a devenit cunoscută în 1990 în întreaga lume datorită hitului „Nothing Compares 2 U”, a mulțumit musulmanilor pentru sprijinul acordat, mărturisind că este mândră de decizia ei, aceasta fiind „concluzia naturală a călătoriei oricărui teolog inteligent“.

„Toate studiile scripturilor conduc la islam, ceea ce face toate celelalte scripturi redundante“ a mai spus cântăreața.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’

