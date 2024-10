Cât de sănătos pentru consum este uleiul din sâmburi de struguri

Uleiul din sâmburi de struguri este din ce în ce mai apreciat pentru sănătate și frumusețe. Este unul dintre cele mai bogate uleiuri în acizi grași și polifenoli, ceea ce îl face un ulei valoros în medicina naturistă și în cosmetică!

Te-ai gândit vreodată să înlocuiești crema nutritivă de față cu uleiul din sâmburi de struguri!? Este excelent pentru pielea ta, dar are și multe proprietăți curative lăudate de adepții medicinii naturiste. Cu toate acestea, are și câteva contraindicații pe care este bine să le cunoști.

Citește tot ce trebuie să știi despre uleiul din sâmburi de struguri, cum se produce, care sunt sortimentele cele mai bune și cum ajută sănătatea!

Cum se produce uleiul din sâmburi de struguri

Producția acestui tip de ulei este destul de recentă, iar producătorii cei mai importanți se găsesc în țările din zona mediteraneană, în special Italia, Grecia sau Turcia.

Semințele de struguri, care rămân după obținerea mustului, sunt presate la rece sau la cald pentru a extrage uleiul. De cele mai multe ori, însă, uleiul este extras prin fierberea și presarea semințelor, fiind denumit ulei rafinat.

Uleiul virgin, presat la rece din semințele de struguri, este un sortiment mai rar și mai scump, dar este considerat mai sănătos pentru consum.

În ultimii 20 de ani, uleiul din sâmburi de struguri a început să fie promovat drept o alternativă mai sănătoasă la uleiul din floarea soarelui, cu toate că nu există suficiente dovezi științifice în acest sens. Cert este că are multe proprietăți similare cu uleiurile vegetale sau cu uleiul de măsline și poate oferi anumie beneficii pentru sănătate.

Valori nutritive

Nutrienții cheie din uleiul din sâmburi de struguri sunt vitamina E, acizii grași Omega-6 și acizi grași polinesaturați, care contribuie la unele beneficii pentru sănătate.

Iată ce conține o lingură de ulei din sâmburi de struguri:

Calorii: 120

Calorii din grăsimi: 122

Totalul de substanțe grase: 14 grame

Grăsimi saturate: 1 grame

Grăsimi trans: 0 grame

Colesterol: 0 miligrame

Sodiu: 0 miligrame

Carbohidrați: 0 grame

Zaharuri: 0 grame

Proteine: 0 grame

Dar nutrienții valoroși pentru consum sunt:

Acizi grași polinesaturați

Acizi grași Omega-6

Acid linoleic

Vitamina E

Antioxidanți polifenolici

Unele studii subliniază faptul că uleiul din sâmburi de struguri conține mai multă vitamina E decât uleiul de măsline, ceea ce poate fi un avantaj important pentru o dietă sănătoasă.

Beneficii ale consumului regulat de ulei din sâmburi de struguri

Studiile asupra acestui ulei sunt destul de reduse și pe termene scurte de timp. Cu toate acestea, datorită antioxidanților și polifenolilor pe care îi conține, precum și datorită acizilor grași de tip Omega 6, este considerat un ulei cu posibile beneficii mari pentru sănătate.

Conținutul bogat în acizi grași Omega 6 ajută la reducerea inflamaților din organism, arată un studiu al cercetătorilor de la Universitatea din Maryland. Potrivit acestui studiu, acizii grași Omega 6 pot reduce riscul de alergii, artrită, ADHD și chiar cancer de sân. Un rol important în întărirea imunității joacă și conținutul bogat în vitamina E, iar grăsimile bune ajută la menținerea sănătății inimii.

Îmbunătățește rezistența la insulină

Un studiu efectuat pe femei supraponderale sau obeze a arătat că un consum regulat de ulei din semințe de struguri a îmbunătățit sănătatea sistemului digestiv, a redus inflamația la nivel gastric și a îmbunătățit rezistența la insulină.

De asemenea, există unele cercetări incipiente care susțin că simptomele diabetului au fost ameliorate cu ajutorul acestui tip de ulei. Dar trebuie avut grijă să nu se consume cantități prea mari, deoarece prea mulți acizi grași Omega 6 pot favoriza creșterea nivelului de colesterol și riscul de a suferi de obezitate, factorii principali de risc în apariția diabetului.

Risc redus de afecțiuni cardiace

Uleiul din semințe de struguri conține niveluri ridicate de vitamina E, care are proprietăți antioxidante ridicate și s-a dovedit că poate contribui la reducerea celulelor deteriorate de radicalii liberi din organism. Această protecție ajută la prevenirea bolilor de inimă și a unor tipuri de cancer. S-a demonstrat, de asemenea, că înlocuirea alimentelor cu niveluri ridicate de grăsimi saturate cu cele care conțin grăsimi polinesaturate reduce riscul de boli cardiovasculare.

Reducere riscul apariției de trombi în sânge

Tromboza sau formarea de trombi (cheaguri) în sânge este pricipala cauză pentru care se declanșează un infarct sau un atac cerebral. Studiile recente au indicat că uleiul din semințe de struguri contribuie la scăderea agregării trombocitare, ceea ce reduce riscul de formare a trombilor în sânge. Cu toate acestea, el nu constituie în sine un tratament naturist împotriva trombozei, dar poate fi de ajutor persoanelor care prezintă un risc crescut de tromboză.

Hidratarea pielii

Există multe utilizări ale uleiului de sâmburi de struguri pentru piele, în special pentru a menține tenul proaspăt, catifelat și bine hidratat mai mult timp. Deoarece conține niveluri ridicate de vitamina E, acest ulei poate contribui la un aspect mai frumos al pielii, al tenului și al decolteului. Pielea va fi mai bine hrănită, mai elastică și totodată va fi mai bine protejată de razele soarelui pe timp de vară, deoarece acest ulei reduce acțiunea negativă a ultravioletelor.

Numeroase produse cosmetice conțin ulei din sâmburi de struguri, începând cu cremele antirid, săpunuri, geluri de duș și creme de noapte.

Se pare că acest ulei poate ameliora și aspectul cicatricelor și ridurilor. Polifenolii din uleiul de sâmburi de struguri au, în același timp, rol hidratant și astringent, echilibrând nivelul de sebum de la nivelul feței. Folosit ca loțiune tonică, acesta pătrunde în profunzimea porilor și îi curăță eficient, astfel încât riscul de apariție a coșurilor este redus la minimum.

Vitaminele C și E au un excelent rol emolient, ameliorând aspectul pielii și în special vergeturile. De asemenea, acidul linoleic poate ajuta la vindecarea eczemelor, iar masajul cu ulei din sâmbure de struguri favorizează circulația sangvină și catifelează pielea

Păr mai rezistent și fără mătreață

Indiferent de tipul de păr, uleiul din sâmburi de struguri aduce mari beneficii scalpului și stimulează creșterea părului. El combate mătreața, datorită acizilor grași, și întărește rădăcina firului de păr.

Pentru sănătatea părului, se recomandă masajul cu acest ulei la nivelul pielii. După masaj, este bine să acoperi capul cu un prosop cald de bumbac și să lași uleiul să acționeze cel puțin 15 – 20 de minute. Ulterior, te poți spăla pe cap cu un șampon antimătreață sau cu un șampon delicat, degresând foarte bine la baza firelor de păr.

Cum poți consuma în mod sănătos uleiul din sâmburi de struguri

Uleiul presat la rece din sâmburi de struguri este cel mai sănătos și conține cel mai mare procent de vitamina E, dar acest ulei este rar și scump. El este recomandat mai degrabă pentru salate sau pentru îngrijirea tenului, deoarece poate înlocui cu succes cremele nutritive.

Atenție la uleiurile rafinate!

Uleiul de sâmburi de struguri rafinat, obținut prin fierberea sâmburilor, este mai accesibil ca preț și este recomandat pentru gătit. Acest tip de ulei poate fi folosit în loc de uleiul de floarea soarelui, dar trebuie să reții că are un punct de ardere mediu și nu este mai sănătos decât alte uleiuri, dacă vrei să prăjești carne sau cartofi. În plus, unele uleiuri procesate la cald conțin substanțe controversate, precum hexanul, considerat o toxină pentru creier. Trebuie să mai știi că uleiul procesat la cald nu conține aceiași antioxidanți și aceeași cantitate de vitamina E precum strugurii sau sâmburii lor. Este de preferat să folosești la salată uleiuri naturale, procesate la rece, pentru că numai așa se păstrează aroma, gustul și proprietățile nutritive.

Ce cantitate este recomandată

Oricât de nutritiv ar fi, niciun ulei nu poate fi consumat în cantități mari, nici măcar uleiul de măsline. Conform unor studii, femeile ar putea consuma cel mult 5 lingurițe de ulei din sâmburi de struguri pe zi, iar bărbații au voie cel mult 7 lingurițe.

Uleiul din sâmburi de struguri are o structură lejeră, un gust neutru-dulceag și se potrivește cu orice salată ai vrea să pregătești, fie ea o salată de roșii, o salată de varză sau de murături. Îl mai poți folosi când pregătești pizza, să faci blatul mai moale, când vrei să pregătești floricele de porumb sau îl poți adăuga la supele de legume, tocănițe, pilaf, sote de legume și diverse preparate cu carne de pasăre sau de pește. Cu toate acestea, de fiecare dată trebuie să folosești cantități moderate și să nu adaugi mai mult ulei din sâmburi de struguri la mâncare, doar pentru că se spune că este un ulei mai sănătos decât cel de floarea soarelui.

Avantajul acestui ulei în bucătărie este punctul de ardere mai ridicat decât al uleiului de măsline, spre exemplu. Uleiul de struguri începe să ardă și să scoată fum în jurul valorii de 216°C, astfel că poate fi folosit și la prăjit, dar acest lucru nu înseamnă că rămâne un ulei sănătos pentru consum.

Contraindicații și reacții adverse

Consumat în exces, uleiul din sâmburi de struguri poate cauza senzația de greață, dureri de stomac și stare generală de rău, ca orice ulei. El trebuie consumat moderat sau în cantități mici, mai ales de către persoanele care țin diete de slăbit.

De asemenea, trebuie evitat de către persoanele care au colesterolul ridicat sau care au probleme cu inima, pentru că are un conținut mare de acizi grași Omega 6, de aproape 70%. Prin comparație, uleiul din floarea-soarelui are 68% acizi Omega 6, uleiul de porumb are 54%, cel de soia are 51%, iar cel de rapiță are doar 19%. Acești acizi pot favoriza creșterea nivelului de trigliceride, acele lipide care circulă în sânge și care favorizarea procesele inflamatorii, dacă sunt într-un procent prea mare.

foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News