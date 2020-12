Raed Arafat, despre noua tulpină a virusului SARS-CoV-2: „Poate să crească brusc numărul celor infectaţi”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat a confirmat faptul că noua tulpină a virusului SARS-CoV-2 este mai contagioasă decât tulpina răspândită până acum.

„Tulpina are o contagiozitate mai mare, dar nu crește șansa ca cei care se îmbolnăvesc să aibă o formă mai gravă prin noua tulpină. Ea duce la simptomele de agravare pe care le are și cea predominantă. Se răspândește mult mai repede, e cu 70 la sută mai agresivă, și normal că poate să crească brusc numărul celor infectați. Ăsta e motivul pentru care preventiv s-au luat mai multe restricții în celelalte țări, în așteptarea unei analize mai clare. Franța a luat decizia de a închide transporturile aviaticeși feroviare până ce, în 48 de ore, să se ajungă la o analiză mai amplă. Noi am luat decizia pe 14 zile, sunt țări care au luat pe 10 zile”, a declarat Raed Arafat la Digi24