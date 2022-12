Ce se întâmplă cu mintea noastră când citim o carte versus când dăm „scroll” pe feeduri?

Biblioteca multora s-a mutat în dispozitivele mobile. Mulți oameni își petrec acum timpul mai mult pe rețelele de socializare decât citind o carte. Dar ce se întâmplă cu noi atunci citim o carte versus când stăm pe social-media?

Dr. Meghan Marcum, psiholog clinician la AMFM Healthcare, explică faptul că social media „creează în mod constant un spațiu în care ne comparăm, ne oglindim și ne judecăm pe noi înșine în raport cu ceilalți” și de care nu ne mai putem desprinde așa ușor.

Cum reacționează mintea noastră când stăm mult timp pe rețelele de socializare

Comparativ cu lectura unui text tipărit, a unei cărți, acest mecanism de lume fragmentată și de modalitate de a recepta informațiile, la care alegem să ne expunem creierul din ce în ce mai mult, ne schimbă și ne influențează într-un mod profund negativ.

De la imposibilitatea de ne mai putea concentra pe perioade mai îndelungate sau de a ne mai relaxa, până la diminuarea capacității de a simți și oferi empatie, afirmă autorul celui de-al treilea bestseller New York Times, Hoții de atenție. De ce nu te poți concentra, recent publicat la Editura Trei, în colecția „Psihologia pentru toți”.

Ce se întâmplă cu mintea noastră când citim o carte versus când stăm pe internet?

Citirea cărților, într-o manieră liniară, concentrându-ne pe un singur lucru, pe o perioadă mai mare de timp, ne creează „starea de flux”, o stare extrem de benefică minții și creierului nostru, „cea mai reală și profundă formă de atenție umană”, precizează Hari.

Care ne ajută să devenim mai concentrați pe o activitate a momentului prezent. Și nu doar atât, ci și mai creativi, mai plini de energie, mai împliniți și fericiți, implicați în activități cu sens și scop.

Opusul ei este dat de cititul pe ecrane, după cum a descoperit Anne Mangen, profesoară la Universitatea Stavanger din Norvegia, specializată în didactica scris-citit.

Ce se întâmplă în utilizarea rețelelor sociale cu empatia noastră?

Se fragmentează și se micșorează, asemenea imaginilor și poveștilor expuse pe rețele sociale, la care tinerii și copiii sunt expuși de la vârste din ce în ce mai fragede, indiferent de forma acestora. Pentru că ei se expun frecvent la un conținut scurt, într-un mod frenetic și haotic.

Acesta nu mai activează, ca în cazul lecturării unui conținut mai lung și mai profund, cum ar fi o poveste complexă, aceleași capacități cognitive de înțelegere și identificare.

„În plus, internalizăm tonul vocilor la care suntem expuși. Dacă te expui unor povești complexe despre viețile interioare ale altor oameni pentru perioade lungi, acest lucru îți va remodela conștiința. Și tu, la rândul tău, vei deveni mai receptiv, mai deschis și mai empatic. Dacă, în schimb, te expui ore în șir la țipetele și furia care predomină în rețele de socializare, gândurile tale vor începe să fie modelate aidoma. Vocile tale interioare vor deveni mai necizelate, mai zgomotoase, mai puțin capabile să asculte gândurile blânde și tandre.”

Pe lângă aceste probleme și cauzele lor, autorul oferă cititorilor săi încredere, dar și soluții. Încredere că oamenii își pot recupera atenția și concentrarea, dacă sunt hotărâți să lupte pentru ele. Și să descopere soluțiile pe care el le expune cu multă compasiune.

Johann Hari ajunge în România

Atât cele legate de starea noastră de prezență și de dependență a ecranelor, cât și cele care oferă alte perspective asupra depresiei, în Legături pierdute. Cauze reale ale depresiei și soluții surprinzătoare, a doua sa carte, numită de British Journal of General Practice, „una dintre cele mai importante ale perioadei recente”. Ambele pot fi nu doar lecturi relaxante și cadouri inspirate de sărbători, ci și un nou început.

Cei care vor să-l asculte și să îl vadă față în față pe renumitul jurnalist vor avea ocazia pe 3 iunie 2023, când Johann Hari va veni pentru prima dată în România, la Cluj-Napoca. Elva vorbi, în cadrul seriei de conferințe și workshopuri The Inner – Mapping Inside, despre „Cum depășim anxietatea și depresia prin apropiere umană”.

Johann Hari este jurnalist și autor a trei bestselleruri New York Times, traduse în 38 de limbi/ Este, de asemenea, și producător executiv al filmului „The United States Vs Billie Holiday”, recompensat cu 11 premii și 25 de nominalizări, printre care și o nominalizare la premiile Oscar, și al unui serial în opt părți. Ambele sunt bazate pe prima sa carte, despre cauzele și soluțiile adicțiilor, „Chasing the Scream. The First and Last Days of the War on Drugs”.

