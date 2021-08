Noul context profesional pentru Millenials și Generația Z

În ediția de iulie am povestit despre care sunt nevoile la un job, dar și despre oportunitățile în noul context pentru Baby Boomers și pentru cei din Generația X. După cele două urmează alte două generații care au adus schimbări majore atât din punctul de vedere a așteptărilor, cât și din cel al vitezei de adaptare la contexte noi.

Generația Millenials

Cei din generația Millenials sunt destul de competitivi și muncitori, deschiși și receptivi la idei noi. În același timp, se așteaptă ca investiția în dezvoltarea lor din partea angajatorului să fie una considerabilă. Printre nevoile acestora se numără posibilitatea de a învăța să-și crească rapid expertiza, dar și abilitățile de leadership, flexibilitatea programului, dar și accesul la tehnologie și instrumente care le-ar ușura munca.

Se descurcă minunat în roluri-cheie și se simt foarte bine când știu că pot avea un impact considerabil în business prin munca lor. Dacă îi lăsați să gestioneze un proiect sau chiar să conducă o echipă, se vor descurca foarte bine, atât timp cât vor avea susținere, recunoaștere și feedback constant.

Apreciază mult sprijinul din partea companiei în ceea ce privește mentoratul sau coachingul, ca să-i ajute să se pregătească pentru un rol cu responsabilitate mai mare. Vor alege să lucreze pentru o companie pentru care sustenabilitatea este o prioritate. Iar companiile care pun accent pe diversitate și incluziune și susțin campanii sociale au șanse mult mai mari să se afle pe lista lor de preferințe.

Pentru Millenials, noul context a devenit propice pentru a-și lărgi aria de interes profesional. Accesul facil la cursuri online pentru a învăța abilități noi sau pentru a se specializa pe un domeniu i-a făcut pe mulți să ia în considerare alte tipuri de joburi sau chiar orientarea către antreprenoriat.

Adaptabilitatea și agilitatea învățării îi ajută în orice context, așa că în perioada pandemiei cei mai mulți au reușit să crească în rolul actual, sau chiar în unul ierarhic superior, fără a depune un efort considerabil.

Generația Z

Cei din generația Z abia au intrat sau urmează să intre pe piața muncii. Sunt foarte determinați, pasionați și îmbrățișează ușor tehnologiile noi. Sunt doritori să învețe și orice oportunitate de a căpăta abilități noi și de a crește până la roluri de leadership îi încântă.

La orice loc de muncă, pe lângă nevoia de flexibilitate, atât de spațiu, cât și de timp, apreciază instrumentele moderne de lucru și evoluția tehnologică a companiei. Apreciază mult un job care le oferă posibilitatea să lucreze de oriunde și să nu fie constrânși de timp și de spațiu.

Simt nevoia să facă ceva cu sens și să aibă legătură cu misiunea lor. Proactivitatea face parte din ADN-ul lor, iar dacă au un mentor care să-i ghideze, evoluează foarte rapid. Sunt atrași de joburi în artă, design și media, dar și vânzări și business în general.

Când își caută un job, pentru cei din generația Z vor conta cel mai mult recomandările foștilor sau actualilor angajați ai companiei unde se gândesc să candideze. Orice experiență profesională este tratată de ei ca o metodă de învățare și dezvoltare, și nu ca o relație profesională pe viață.

De aceea, un reprezentant al generației Z nu va sta mai mult de trei ani în același loc de muncă. Se mută cu ușurință de la un job la altul sau chiar de la statutul de angajat la cel de antreprenor. Sunt curajoși și nu ezită să își spună cu voce tare ideile sau chiar să le aplice în business.

De la Baby Boomers la Generația Z

Am avut ocazia să lucrez cu oameni din toate generațiile, de la Baby Boomers până la Generația Z și am învățat extrem de mult din fiecare colaborare cu fiecare dintre colegii mei. Cred că cea mai bună școală pentru orice lider este să se asigure ca are o echipă unde diversitatea este la ea acasă.

Stela Toderașcu este Associate Certified Coach, fiind specializată pe coaching de tranziție sau schimbare de carieră și autoarea cărții „Let the coach talk: How to successfully change your career”, pe care o găsiți pe www.amazon.com. Alte detalii, pe www.stelatoderascu.com, sau îi puteți scrie la coach@stelatoderascu.com.