Gina Pistol, despre experiența Asia Express: “Am ajuns să dorm doar dacă luam somnifere“

Gina Pistol, în vârstă de 37 de ani, a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor să trăiască departe de casă și mai ales să se supună stilului de viață din India: „La Asia Express am luat pastile, tratament împotriva malariei, și îți dau niște stări dubioase. Mă trezeam că plâng fără niciun motiv, cei de acasă nu mai înțelegeau nimic. Era atâta gălăgie în hotelurile de 4 stele unde ne cazau, încât am ajuns să dorm doar dacă luam somnifere. Oamenii ăia făceau gălagie, era ceva normal pentru ei. Am avut reacții ciudate de la pastilele împotriva malariei. Nu se înțelegea nimeni cu mine”, – a mărturisit Gina Pistol în emisiunea Xtra Night Show, moderată de Dan Capatos.

Gina Pistol nu a scăpat de apropourile subtile ale colegului său de trust, Dan Capatos, care nu a ezitat să o pună în fața unor întrebări indiscrete: „Poate ai plecat gravidă… Plângeai de dorul lui Smiley”, – a punctat prezentatorul, iar Gina Pistol l-a completat: „Și asta, și de dor, da… Mi-a fost dor, 2 luni… E prima oară în viața mea când mi-a fost dorul ăla mare de casă, de omul drag…”, – a recunoscut iubita lui Smiley.

„A fost foarte frumos deși eram buimacă după Asia Express. Am așteptat-o un an întreg și a trecut atât de repede. Au fost clipe frumoase. Rezist încă un sezon, eu duc. La greu nu mai aveam baterii, dar rezist. Mie imi place să călătoresc. Eu sunt bine cum sunt (n.r. nemaritata). Am vorbit cu el despre nuntă. Eu nu mă grăbesc, cred că doar mama. La câte ședinte foto în rochie de mireasă am avut… Când mă voi mărita, voi face o petrecere în aer liber, fiecare vine îmbrăcat cum vrea. Voi face un gratar făra mici! Fac 39 de ani, dar nu am nicio problema ca sunt nemăritată la vârsta asta. Asia Express nu a fost grea pentru noi, ci pentru concurenți. Toți au avut lacrimi în ochi. Când împarți același loc, cunoști oamenii. Toți sunt simpatici în general, dar in India le vezi fața reală. Unii au plâns pentru că nu au mai putut. A fost o perioadă lungă, am stat o lună. Liviu și Andrei au avut program mai bun ca al meu. Mă trezeam pe la 3 și ceva ca la 6 dimineata să fiu la cort. Ei plecau pe la 8 dimineața”, – a mai adaugat Gina Pistol.

Sursă foto: Instagram