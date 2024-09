7 idei de pedichiură pentru toamna asta. Ce culori sunt la modă în sezonul rece

Chiar dacă temperaturile scad, pedichiura ta nu trebuie să fie lăsată deoparte. Exact așa cum îți adaptezi garderoba la vremea de toamnă cu pulovere cozy și jachete ușoare, și pedichiura poate deveni un accesoriu statement în acest sezon. Nu lăsa schimbarea anotimpului să-ți dicteze stilul, mai ales când mai poți purta sandale până la începutul lunii octombrie. Așa că descoperă cele mai interesante tendințe de pedichiură din toamna 2024, care vor rămâne în vogă până la venirea iernii.

Ce culori pentru pedichiură se poartă toamna asta

Acest sezon aduce cu el o gamă de culori care variază de la clasicul sofisticat la neconvenționalul îndrăzneț, asigurându-se că fiecare preferință este acoperită. Iată topul celor șapte nuanțe care îți vor transforma pedichiura într-un adevărat fashion statement!

Nuanțe de gri – eleganță minimalistă

Deși griul nu este prima culoare la care te gândești pentru pedichiura de toamnă, sezonul acesta merită o șansă. Un gri moale, cremos, poate oferi un aspect rafinat și subtil, fiind în același timp un complement perfect pentru paleta cromatică de toamnă. Fie că optezi pentru o nuanță mai deschisă de piatră sau pentru un gri mai profund, pedichiura ta va arăta modernă și sofisticată.

Citeşte şi: Cum să ai pedichiura french perfectă

Maro ciocolatiu – tonuri bogate și pământii

Nu există o combinație mai reușită decât toamna și tonurile pământii. În această toamnă, maroul ciocolatiu, un clasic al sezonului, se întoarce în forță datorită trendului „manichiura lapte de ciocolată”, care a luat cu asalt Instagramul vara aceasta. Dar, pentru toamnă, look-ul se transformă în nuanțe mai profunde și mai intense, cum ar fi ciocolata neagră, espresso sau lutul bogat.

Această nuanță oferă un aer sofisticat și poate fi asortată cu ușurință la aproape orice ținută de sezon. Dacă îți dorești o pedichiură care să transmită căldură și eleganță, maro ciocolatiu este opțiunea ideală.

Bleumarin – clasic și versatil

Bleumarinul este o altă nuanță clasică de toamnă care nu poate lipsi din paleta ta de pedichiuri. La fel cum treci de la denimul deschis la spălările mai închise atunci când vine toamna, la fel și oja ta de unghii poate adopta o nuanță de bleumarin.

În loc de un albastru vibrant și luminos, pentru toamna aceasta, optează pentru un bleumarin autentic sau pentru tonuri de miezul nopții. Nuanțele de bleumarin îți vor oferi un look elegant și contemporan, potrivit atât pentru zilele casual, cât și pentru ocaziile speciale.

Terra Cotta – un omagiu călduros verii

Doar pentru că toamna a venit, nu înseamnă că trebuie să renunți complet la tonurile de vară. Terra cotta, un portocaliu subtil și cald, este o nuanță ideală pentru tranziția între anotimpuri. Această nuanță captivantă se situează undeva între roșu și portocaliu, dar încorporează bogăția și intensitatea fiecărei culori.

Acest ton ușor ars va arăta minunat pe unghiile tale, mai ales dacă încă mai ai bronzul de vară. În plus, va completa de minune piesele vestimentare atemporale, cum ar fi paltoanele și ghetele.

Negru gotic – îndrăzneț și dramatic

Negrul este una dintre acele nuanțe care nu se demodează niciodată, dar în această toamnă capătă o dimensiune și mai dramatică datorită influenței „gothcore”. Popularitatea acestui stil în lumea frumuseții a adus din nou în prim-plan ojele negre lucioase și intense, perfecte pentru cei care își doresc un look îndrăzneț.

Roșu intens – clasic și puternic

Nu poți da greș niciodată cu roșul, mai ales atunci când vine vorba de pedichiură. Este o culoare clasică, care revine an de an, și care exprimă eleganță și putere. Roșul este nuanța care nu doar că te face să ieși în evidență, dar adaugă și un plus de încredere fiecărui look.

Anul acesta, gama de roșu pentru pedichiuri este variată, de la tonuri dulci și strălucitoare de bomboane, până la nuanțe adânci și intense. Alege roșul care te reprezintă și lasă-l să-ți definească pedichiura în acest sezon.

Nude și natural – rafinament subtil

Dacă preferi un look mai discret, dar la fel de rafinat, nuanțele nude și roz pal sunt alegerea ideală. Inspirate de trendul unghiilor „lip gloss barely-there”, aceste tonuri s-au extins și la pedichiuri în această toamnă. Pentru a se potrivi sezonului rece, optează pentru nuanțe de nude cald sau roz pal, care se aliniază cu tonurile clasice de ruj pentru toamnă.

Pentru un finish perfect, nu uita să aplici un top coat lucios, care să ofere un efect de strălucire „lip gloss”. Nuanțele nude sunt extrem de versatile și îți vor oferi un look curat și elegant pe tot parcursul sezonului.

Aceste șapte tendințe de pedichiură îți oferă o gamă variată de opțiuni pentru a-ți exprima stilul și personalitatea în această toamnă. Indiferent dacă optezi pentru nuanțe clasice sau îndrăznești să încerci ceva nou, asigură-te că pedichiura ta este la fel de stylish ca întreaga ta garderobă!

Sursa foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News