Formația ABBA se reunește. Când vor apărea piesele noi pe piață

În aprilie 2018, membrii trupei suedeze au anunțat că s-au reunit după 35 de ani, pentru a înregistra două noi piese, iar una dintre acestea, „I still have faith in you”, urma să fie interpretată cu prilejul unui show televizat programat în iarnă la BBC. Gorel Hanser, un purtător de cuvânt al formației, a declarat, însă, pentru publicația Daily Star că piesele „Don’t Shut Me Down” și „I still have faith in you” nu vor fi, în mod sigur, lansate înainte de debutul verii, poate după. ”

„Cu toții am simțit că, după 35 de ani, ar fi amuzant să ne unim forțele din nou și să mergem în studioul de înregistrări. Deci, am făcut-o. Și a fost ca și cum timpul a stat în loc și am fost plecați doar pentru o scurtă vacanță. O experiență destul de veselă. Au rezultat două noi cântece și unul dintre acestea „I Still Have in You” va fi interpretat de versiunile noastre digitale la un show TV special produs de NBC și BBC și care va fi difuzat în decembrie. Poate venim din vechi timpuri, dar cântecul este nou. Și m-am simțit bine”, se arată în mesajul publicat în aprilie pe contul de Instagram al formației suedeze.

Membrii trupei au anunțat anterior că este programat și un turneu „Abbatar”, cu avatarurile lor digitale din timpurile de glori, anii 1970, pentru 2019 sau 2020. Proiectul, care va implica realitatea virtuală și inteligența artificială, a fost descris drept o „experiență nouă de divertisment”.

