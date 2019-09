Turneul educațional de dezbateri „TOUCH ME NOT – POLITICILE CORPULUI” în parteneriat cu universități de top din România

În urma invitațiilor a șapte universități de prestigiu din România, echipa controversatului film TOUCH ME NOT - câștigătorul Ursului de Aur la ediția de anul trecut a Festivalului de Film de la Berlin și nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film (cunoscute și ca Oscarurile Europene) - a inițiat proiectul cultural - educațional TOUCH ME NOT - POLITICILE CORPULUI, care se va desfășura între 27 septembrie și 16 octombrie 2019, în șase centre universitare din România.