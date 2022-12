Top 10 idei de cadouri pentru Crăciun, sub 100 de lei. Daruri accesibile cu care nu dai greș de sărbători!

Crăciunul se apropie cu pași repezi, astfel că se apropie și goana după cadouri. Pentru a nu te îmbulzi în magazine în căutarea cadoului perfect, îți lăsăm o listă de idei de cadouri sub 100 de lei cu care să le faci mai frumoase sărbătorile de iarnă celor dragi.

Fiecare își dorește să le ofere celor dragi un cadou frumos, care să le aducă zâmbetul pe buze, dar dacă se poate, să se încadreze și într-un buget rezonabil.

Cadouri de Crăciun sub 100 de lei, pentru ea

Crăciunul este una dintre cele mai frumoase sărbători din an, iar fiecare femeie, chiar dacă nu o spune, este încântată să găsească un cadou frumos sub brad. Iată 10 idei de cadouri sub 100 de lei pe care doamnele vor fi fericite să le primească.

Bijuterii de argint

Cu bijuteriile de argint nu ai cum să dai greș atunci când vrei să impresionezi o femeie. Fie că alegi o brățară, un colier, o pereche de cercei sau un pandantiv, ea va fii extrem de încântată. O femeie nu are niciodată prea multe bijuterii, nu-i așa?

Astfel de bijuterii ce vor încânta doamnele le poți găsi pe Eden Boutique, cu prețuri ce pornesc de la 49 de lei.

Foto: Eden boutique

Casetă muzicală de bijuterii

Cum fiecare femeie are o mică colecție de bijuterii, atunci o poți ajuta să le organizeze mai bine cu o cutie muzicală pentru bijuterii. O astfel de casetă pentru bijuterii o poți găsi pe Emag, la prețul de 80 lei.

Foto: Shutterstock

Măsuță pentru laptop

Cum majoritatea oamenilor lucrează de acasă în urma pandemiei de COVID-19, o măsuță pentru laptop este binevenită. Astfel, ea va putea lucra liniștită stând într-o poziție relaxată, nemaifiind obligată să stea la birou sau să țină laptopul în brațe.

O astfel de măsuță pentru laptop poți găsi la IKEA, cu prețul de 69.99 lei.

Set aromaterapie

Femeilor le place atmosfera romantică. Și cum să creeze una dacă nu cu ajutorul aromaterapiei? Astfel că, un astfel de set cu câteva uleiuri esențiale vor aduce cu siguranță zâmbetul pe buzele lor atunci când vor desface cadoul de Crăciun.

Un set accesibil de aromaterapie găsești pe Vivre, cu 92 de lei.

Foto: Shutterstock

O geantă

Ce femeie nu este înnebunită după genți?! O geantă de piele ar putea fi cadoul ideal de pus sub brad. Iar oferta pentru genți este una destul de generoasă. De exemplu, pe Glami găsești o mulțime de modele ce pornesc de la prețul de 29.96 lei.

Foto: Shutterstock

Produse naturale cu miere și fructe

Doamnele își doresc întotdeauna să aibă o siluetă de invidiat și sunt mai mereu la diete. Ajută-le cu un cadou care să le satisfacă pofta de dulce și care să fie și sănătos. La livada cu amintiri găsești o mulțime de produse făcute din fructe sau miere, la prețuri accesibile oricui, ce pot deveni cadouri perfecte.

Foto: Shutterstock

Lumânări parfumate

Foarte multe femei sunt pasionate de lumânările parfumate. Iar anumite lumânări, datorită ingredientelor pe care le conțin, ajută foarte mult la relaxare. Așadar, o poți surprinde cu una sau două lumânări care să îi aducă o stare de bine atunci când le aprinde. Astfel de lumânări se găsesc și pe Mindblower.ro. De exemplu, o lumânare de chihlimbar alb și mosc costă aici 69 de lei.

Foto: Shutterstock

Un ceas de mână

Ceasul este unul din accesoriile favorite ale femeilor. De diferite forme și culori, ceasurile vor fi oricînd apreciate de doamne atunci când le primesc cadou. Iar Crăciunul acesta le poți surprinde cu un ceas mai special. Pe elefant.ro găsești o gamă largă de ceasuri de damă cu prețuri ce pornesc de la 65 de lei.

Foto: Shutterstock

Cană pentru cafea cu fund dublu

Iar căni? Ei bine, da! Cum să începi mai frumos dimineața dacă nu cu o cană mare de cafea proaspăt făcută? Iar cana din care îți bei cafeaua are un mare impact asupra stării de spirit. Iar noile căni cu fund dublu au devenit favoritele femeilor. O astfel de cană sau ceașcă poți găsi pe e4home.ro, iar prețul lor este de 49.99 lei pentru două bucăți.

Foto: Shutterstock

Tablou schiță

Ce femeie nu iubește fotografiile? Dar cum ar fi să îi oferi cadou un tablou făcut în creion? O amintire pe care o va putea prețui toată viața. Ai nevoie de o poză de-a ei, o trimiți, iar tu primești rezultatul final pe care ea îl va putea pune pe perete. Un astfel de tablou poți crea pe site-ul Amintiricolorate.ro. Nu îți face griji pentru preț, este sub 100 de lei.

Cadouri de Crăciun sub 100 de lei pentru el

Și domnilor le place să fie răsfățați de Crăciun. Ca orice altă persoană și ei se bucură să găsească sub brad un cadou drăguț, de cele mai multe ori, util. Iată 10 idei de cadouri sub 100 de lei pentru el:

Boxă wireless

Bărbații adoră tehnologia. Și dacă iubesc și muzica, atunci o boxă wireless ar putea fi exact ceea ce își doresc de Crăciun. Boxe portabile cu prețuri ce încep de la 50 de lei găsiți pe Emag.

Foto: Shutterstock

Vin și accesorii pentru vin

Orice domn iubește un pahar de vin bun. Astfel că le puteți răsfăța papilele gustative cu o sticlă de vin bun, precum și cu un set de accesorii pentru vin. Un astfel de set se găsește la Cărturești la prețul de 75 de lei.

FOTO: Shutterstock

Set de servire Tequilla

Dacă cel căruia vrei să îi iei un cadou de Crăciun este iubitor de Tequilla, atunci nu mai sta pe gânduri! Cu siguranță se va bucura să găsească sub brad un set de servire pentru delicioasa băutură cu arome latino. Set de servire Tequilla găsești pe oniogift.ro la prețul de 79 lei.

Jocuri de societate

Majoritatea bărbaților iubesc să petreacă timpul jucând jocuri de societate cu familia sau prietenii. Așadar, o idee de cadou pentru el este un joc de societate care să îi capteze atenția și să nu îl mai facă să se ridice prea curând de la masă. Poți opta pentru jocuri de societate precum Monopoly, Catan, Dixit sau Escape Room. La Altex puteți găsi o variantă a jocului Monopoly la prețul de 98.91 lei.

Foto: Shutterstock

Display număr de telefon pentru parcare

Un display număr de telefon pentru parcare temporară ar putea fi un cadou minunat pentru domni, mai ales dacă obișnuiesc să meargă în vizite sau în interes de serviciu și nu găsesc locuri de parcare disponibile. Ca să nu mai stea mereu cu foi pe care să aibă notat numărul de telefon, un astfel de display le-ar putea ușura viața. Pe Mindblower se găsește acest accesoriu, la prețul de 21 lei.

Foto: Mindblower

Set ustensile pentru grătar

Ce bărbat nu iubește să facă un grătar împreună cu prietenii?! Atunci, un set de ustensile pentru grătar găsit sub brad l-ar putea ajuta să se distreze și mai mult atunci când pregătește o friptură delicioasă.

Asemenea ustensile se găsesc pe Hectarul.ro, la prețul de 80.75 lei.

Foto: Shutterstock

O experiență la karting

Dacă iubește viteza, atunci o experiență de 15 minute la karting este un cadou perfect pentru Crăciun. O astfel de experiență te va costa între 65 și 85 lei.

Foto: Shutterstock

Aspirator portabil pentru mașină

Bărbații sunt extrem de protectori cu mașina lor. Ce să mai, putem spune că este precum iubita sau copilul lor. Dacă tot le place să fie perfectă, atunci cadoul de Crăciun poate consta într-un aspirator portabil pentru mașină. Dacă are și copii, atunci acest aspirator va veni ca o adevărată salvare.

Aceste aspiratoare vin la diferite prețuri, însă există și pentru un buget mai redus. Pe Cel.ro poți găsi aspirator portabil pentru autoturism la prețul de 47 lei.

Foto: Shutterstock

Încărcător wireless telefon

Telefonul este un accesoriu care a devenit ceva fără de care nu mai putem trăi. Iar bateria se întâmplă să ne lase atunci când avem mai mare nevoie de el. Tocmai de aceea o idee bună de cadou sub 100 de lei pentru el este un încărcător de telefon wireless. Prețul nu este atât de mare. Pe Jubi.ro, un astfel de accesoriu se găsește la 41 de lei.

Foto: Shutterstock

Tricouri personalizate

Bărbaților le place să se facă remarcați prin unicitatea lor. Așadar, un cadou perfect pentru acest Crăciun este un tricou personalizat (sau mai multe), poate care chiar să conțină un mesaj amuzant. Astfel de tricouri găsești pe site-uri precum Ruvix, Stargift sau Tricouri-mișto.ro.

Foto: Stutterstock