„Creștea ceva în mine cu păr și dinți, dar nu era copil”. Ce au descoperit medicii în corpul unei femei

O femeie care a apelat la ajutorul medicilor pentru a slăbi a aflat că are o tumoare de 9 de kilograme plină cu păr și dinți care îi crește în jurul ovarului.

Jaimi Conwell (29 de ani) este asistentă în Texas și s-a luptat cu greutatea ani la rând. Indiferent cât de mult s-a străduit, cu fel de fel de diete stricte și exerciții fizice zilnic, Jaimi nu a reușit să slăbească.

În urmă cu doi ani, lucrurile au început să se înrăutățească pentru ea și se îngrășa tot mai tare. În plus, avea câteva simptome pe care nu le mai avuse, cum este greața.

Îngrijorată, ea a decis să ceară sfatul medicilor, care în cele din urmă au dezvăluit cauza bizară a stării ei: o tumoare ovariană enormă de 9 kilograme, care îi crescuse în jurul ovarului drept. Tumoarea era în corpul lui Jaimi de mulți ani, fără ca tânăra să știe, notează Daily Mail.

Ea a cerut ajutorul medicilor când a realizat că se simte foarte rău făcând lucruri simple, ce nu implică efort fizic intens.

„M-am aplecat să-mi leg pantoful și am simțit cum mi se face greață, ceea ce credeam că este normal pentru oamenii mai corpolenți”, a spus ea. „Mi-am făcut câteva teste analize de sânge pentru a mă asigura că totul este normal și am descoperit că celulele albe din sânge au valori anormale”, a adăugat Jaimi Conwell.

Medicii i-au recomandat lui Jaimi să-i facă o operație laparoscopică, care le-ar permite să identifice mai bine sursa problemelor sale medicale. A fost pusă sub anestezie pentru operație, în timp ce mamei ei i s-a dat control asupra oricăror decizii care ar fi trebuit luate.

În timpul acestei proceduri, medicii au descoperit tumora, pe care au decis să o elimine – împreună cu ovarul drept al lui Jaimi – din cauza temerilor că formațiunea ar fi putut fi canceroasă.

„Am fost pusă sub anestezie, dar am fost cu mama mea, iar ea putea lua orice decizie pentru mine”, și-a amintit Jaimi.

„Doctorul a intrat și i-a spus că am o tumoare masivă în abdomen care mi-a cuprins ovarul drept. El a întrebat dacă ar putea să-l îndepărteze și mama a fost de acord, așa că mi s-a scos tumoarea împreună cu ovarul drept.” a povestit Jaimi Conwell.

„După ce m-am trezit, am făcut o plimbare cu mama și i-am citit îngrijorarea pe chip. Am știut că ceva nu este în regulă. Mi-a spus despre tumoare și că nu erau siguri dacă este sau nu benignă. Am fost atât de șocată, încât nu-mi amintesc cum gândeam sau cum mă simțeam atunci. La un moment dat însă, îmi amintesc că m-am întrebat: ‘O să mor? Am trăit măcar viața pe care mi-am dorit-o?’” și-a amintit tânăra.

Jaimi a fost de acord cu alegerea de a-și îndepărta ovarul drept, deoarece testele multiple au arătat cât de periculoasă era tumora.

În cele din urmă, a fost diagnosticată cu o tumoare teratom – o tumoare cu evoluție lentă care a crescut toată viața.

Din cauza dimensiunii uriașe a tumorii, medicii cred că aceasta a asimilat toți nutrienții din corpul tinerei, pe când se afla în procesul de creștere.

„Am fost în stare de șoc, pentru că era ca și cum aș fi avut trei copii în mine. [Mi s-a spus] că au crescut și dinți și păr în tumoare, ceea ce a fost un șoc absolut și complet dezgustător. Creștea ceva în mine cu păr și dinți, dar nu era copil”, a spus Jaimi.

Teratomul ovarian, precum a fost cel al lui Jaimi provine din celule germinale și conține diverse tipuri de țesut din care se formează dinții, părul, mușchii sau oasele.

Medicii nu au putut confirma ce a cauzat tumora să înceapă să crească. Dar Jaimi spune că ei cred că mama ei ar fi conceput un geamăn când a rămas însărcinată cu Jaimi.

Este posibil ca acel făt să se fi transformat apoi în tumoarea respectivă.

„Au spus că s-ar putea datora mai multor lucruri și, deoarece mama, bunica și mătușile mele sunt gemene, poate că am avut un geamăn în pântecele mamei”, a explicat Jaimi.

„La început, am crezut că [extirparea ovarului drept] însemna că nu pot avea copii și am fost devastată. Tot ce îmi doream era să am copii și să întemeiez o familie mare. Am fost atât de deprimată și plângeam tot timpul. Până când m-a văzut medicul ginecolog care m-a asigurat că ovarul stâng e sănătos. Și a spus că nu ar trebui să am probleme în a rămâne însărcinată.” a spus Jaimi, conform sursei citate.

Gândindu-se că tumora a fost probabil motivul pentru care nu a reușit să slăbească atâția ani, ea a revenit la regimul de dietă, mâncând shake-uri de proteine, pește, pui și salate și s-a reapucat de antrenamentele fizice.

După un an, ea a slăbit aproape 47 de kilograme.

Foto – Daily Mail