Andreea Mantea (35 de ani) a format timp de mai mulți ani un cuplu cu producătorul TV Valeriu Floricel. Deși nu au confirmat informația, în anul 2020, Andreea și Valeriu s-ar fi logodit. În ultima vreme însă, prezentatoarea nu și-a mai purtat inelul, recent confirmând că este singură.

Andreea Mantea a confirmat că este singură. „În viața mea sentimentală am făcut doar greșeli”

Invitată în emisiunea „Detectorul de minciuni”, Andreea a fost întrebată dacă formează în prezent un cuplu. „Nu. După o vârstă îți ridici atât de mult standardele încât ai de câștigat dacă nu mai placi pe nimeni. E mai bine așa. Nu e vorba de vrut aici. După o vârstă nu mai este vorba despre ce-ți dorești, ci despre ceea ce-ți aduce viața”, a răspuns.

„Degeaba vreau eu acum să am o vacanță de vreo două săptămâni. Degeaba vreau, pentru că știu că nu e posibil. Eu, până la această vârstă, în viața mea sentimentală am făcut doar greșeli. Am ținut-o dintr-o greșeală în alta”, a completat.

„Pentru nimic în lume eu nu o să mai stau să-mi pierd timpul prețios. Dacă pun ochii pe cineva și acel cineva mă place și vrem să bem un vin și să stăm de vorbă, nu zic că nu o să o fac, dar de implicare emoțională, sentimente, viață împreună, planuri, vise, nu”, a mai spus.

În cadrul aceluiași interviu, prezentatoarea a dezvăluit că a fost înșelată în trecut.

„Cred că în toate (n.red.: relațiile). Nu se rezumă totul la frumusețe. Frumusețea se duce. Cred că ține și de altele. O femeie știe, pe lângă faptul că i-am prins, pentru că așa e soarta. N-am fost niciodată paranoică. Pe vreo doi i-am prins în fapt. Pe unul imediat după și pe unul cu mesajele. I-am prins de fiecare dată sau au venit ele să-mi spună”, a declarat.

Întrebată dacă i-a iertat, a continuat: „Nuuuu, nu, nu! La câți bărbați și fete sunt pe pământul ăsta, de ce să rămânem acolo. Eu am nimerit numai animale de pradă, pe vânat”.

Întrebată dacă își dorește al doilea copil, Andreea a spus că nu. „În acest moment, îmi doresc atât de multe lucruri pentru mine și copilul meu și cam atât”, a adăugat.

Andreea Mantea nu mai vrea să se căsătorească

„De la o vârstă încolo, deja e rușinos să te măriți. Consider că sunt extrem de fericită și de împlinită. Un om, când ajunge să fie împlinit, nu-i mai lipsește nimic. Și, atunci, nu mai are nevoie de nimeni. Orice ar veni în plus în viața lui ar deranja echilibrul balanței care există. În viață, trebuie să avem un echilibru în toate. Ori, eu dacă sunt împlinită, nu pot să fiu mega împlinită sau foarte împlinită. O să fie un dezechilibru și nu îmi place”, a declarat Andreea Mantea pentru Click!.

