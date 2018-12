Cum a câștigat primii bani fetița Adrianei Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume

Eliza Iliescu este elevă în clasa a IX-a la colegiul “Dimitrie Paciurea” din Bucureşti. Aceasta a fost născută pe când mama sa, Adriana Iliescu, profesor universitar la bază, avea 67 de ani și era deja ieșită la pensie. Este de la sine înțeles că s-au descurcat greu cu banii, iar micuța s-a ambiționat să aibă propriul său venit, chiar dacă nu a fost vorba de unul constant. Astfel, adolescenta a participat încă de la vârsta de 10 ani la numeroase concursuri și la unele dintre acestea chiar a câștigat burse de merit: “Pentru distincţiile primite la concursuri şi olimpiade a luat bursă de excelenţă. A primit şi un premiu în bani, în valoare de 1.000 de lei. A vrut să-şi cumpere un telefon mobil modern, din acela peste care se trage cu degetul pe ecran. Am lăsat-o! Nu am certat-o nici când «l-a învăţat să înoate», am lăsat-o să-şi ia altul. Ăsta a fost singurul ei capriciu, în rest nu are fiţe, nici toane” , – a povestit Adriana Iliescu în urmă cu mai mult timp.

