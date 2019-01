Cătălin Moroșanu, declarație de dragoste emoționantă pentru soția sa: „Nu aveam să îți ofer nimic”

Cătălin Moroșanu, în vârstă de 34 de ani, sărbătorește astăzi 17 ani de relație cu soția lui, Georgiana, și cu această ocazie sportivul i-a transmis un mesaj în mediul online prin care-și exprimă nu doar sentimentele, ci și respectul și admirația pe care le are vizavi de femeia care i-a fost alături și la bine și la greu:

“Ai fost alături de mine din prima zi, iar de atunci au trecut 17 ani. Nu aveam să îți ofer nimic material, făceam împreună naveta cu trenul, locuiam în căminele de la Vladimirescu și singura distracție pe care ne-o permiteam era să ne plimbăm de mână în Copou. Când ți-am povestit despre visul meu, ai fost alături de mine din prima clipă. Când nu aveam nimic, tu aveai grijă să fiu pe drumul bun. Când mă întorceam obosit de la antrenamente, erai alături de mine. Când pierdeam un meci, tu îmi bandajai rănile.

Indiferent de timp și timpuri, ai fost în dreapta mea. Mi-ai dăruit o comoară, pe Natalis, și m-ai susținut în fiecare secundă. Acum, când am totul, eu sunt în continuare fericit că te am pe tine. Te iubesc!”, – a scris Cătălin Moroșanu pe pagina sa de Facebook.

Cătălin Moroșanu a povestit în trecut cum și-a cunoscut soția și nu putem să nu punctăm că povestea lor de dragoste pare desprinsă din filme: „Mi-am cunoscut soţia pe internet, pe vremea aceea exista un canal de chat foarte popular, MIRC. Am început să vorbim acolo foarte mult, iar prima întâlnire reală a fost în parcul din faţa poştei din Iaşi. Ne cunoaştem de la vârsta de 17 ani. Stăteam la cămin şi împărţeam o conservă cu ton. Chiar sunt norocos că am găsit o pe sooţia mea. Mi-a daruit o fetită, o cheamă Natalis. Ştia care e plata, lipsa de acasă. Multe sacrificii, dar am mers mai departe. Am făcut un copil, o să mai facem un copil. Ea e medic stomatolog. Deci tot timpul ne-am împins unul pe altul şi aşa reuşim să fim o familie.”

Sursă foto: Facebook