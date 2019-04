Zodii care au ghinion în dragoste în luna aprilie 2019

Luna aprilie va fi destul de impactante pentru toată lumea, indiferent de zodie, având în vedere că acum își vor începe mersul retrograd trei dintre cele mai grele planete ale zodiacului: Jupiter, Saturn și Neptun. Însă, până atunci, vom analiza tranzitul lui Venus, planeta iubirii și a micilor beneficii. Venus va intra în zodia Berbec pe data de 20 aprilie și dacă am fi tentați să credem că planeta iubirii va veni cu un sac plin de dragoste, nu va fi chiar așa, pentru că aceasta se află în exil în acest semn zodiacal. Cu alte cuvinte, influența sa benefică va fi mult redusă și nu este exclus ca o serie de aspecte mai puțin pozitive, ca de exemplu gelozia și posesivitate, să iasă la suprafață, afectând în mod negativ relațiile. Pe de altă parte, Luna Plină de la finele lui aprilie, care se va forma tot în zodia Balanță, asemenea celei trecute, va cere încheierea unei etape în viața sentimentală a unor nativi. Un aspect tensionat care poate aduce despărțiri, rupturi și obstacole se va forma între Venus și Jupiter, planeta expansiunii, aflată deja în retrogradare. Iată care sunt zodiile cu ghinion în dragoste în luna aprilie 2019!

Gemeni

Cei născuți în zodia Gemeni sunt supuși la încercări din toate direcțiile în această lună. Nativii care nu se mai înțeleg cu persoana iubită s-ar putea să nu scape de provocarea adusă de Lună Plină din Balanță. Dacă la finele lui martie nu s-au decis întocmai în ce direcție să pornească, acum, cu siguranță, nu vor mai fi la fel de indulgenți, mai ales că Marte, planeta determinării, se află în tranzit prin semnul lor, pe casa personalității, și le activează inclusiv axa relațională. Dacă unii pot intra mai ușor în conflicte cu persoana iubită, alții for fi stimulați de tot contextul astrologic să pună punct războiului sentimental din interior. În plus, Venus aflat în zodia Berbec va activa axa relațională și poate favoriza o serie de gelozii, posibil chiar din cauza unor prieteni care pot da târcoale relației. Cum niciodată nu iese fum fără foc, vizați vor fi acei nativi care, deși se află într-o altă relație, se învârt în același anturaj cu cel al fostului partener de cuplu. În plus, ca să adăugăm sare și piper contextului, nu putem să nu amintim că Jupiter, Marele Benefic, va retrograda întocmai în acest segment de viață, începând cu data de 10 aprilie, și va cere reevaluări și revizuiri în relație.

Leu

Cei născuți în zodia Leu vor fi testați de Jupiter, planeta beneficiilor și a expansiunii, întocmai în sectorul sentimental. Nativii care se află într-o relație toxică, în special într-o relație ce le inhibă evoluția, indiferent că vorbim de evoluție spirituală, financiară sau profesională, sau le blochează capacitatea de a se extinde într-un domeniu de viață, s-ar putea să fie determinați de retrogradarea lui Jupiter să ia o decizie radicală, prin urmare să pună punct relației. Am adăuga că tot răul va fi spre bine și acest aspect se va dovedi mai târziu, prin urmare li se cere luciditate, raționament și răbdare.

Alte zodii încercate în plan sentimental

Cu toate că în prima parte a lunii sau, cel puțin până pe data de 10 aprilie, nativii din zodiiile Berbec, Balanță și Săgetător sunt favorizați din punct de vedere sentimental și chiar pot avea șansa de a începe o nouă relație sau de a-și duce actuala poveste e dragoste la alt nivel, situația tinde să se înrăutățească ulterior. Pe lângă faptul că Venus în Berbec poate aduce pasiuni la prima vedere, impulsivitate în relații, gelozii și cuvinte aruncate la întâmplare care pot da naștere conflictelor, Luna Plină din semnul Balanței și retrogradarea planetei Jupiter pot favoriza ghinionul în relațiile nesudate sau, așa cum am spus mai sus, toxice. De la reevaluări în relația de cuplu și revizuiri sentimentale și până la despărțiri bruște, nativii din zodiile Berbec, Balanță și Săgetător se pot aștepta la orice.

