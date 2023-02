Anul nou chinezesc 2023, sub influența Iepurelui de Apă. Semnele Dragon, Capră, Câine și Bou sunt „depozite de bani”

Anul nou chinezesc 2023. În calendarul chinezesc timpul este ilustrat prin cicluri repetitive de 60 de ani. Așadar, anul Iepurelui de Apă 2023, pe care-l vom întâmpina pe 4 februarie, va reedita caracteristici ale anului 1963, în care au avut loc evenimente politice majore (,,Revoluția Albă” din Iran, conspirația de asasinat asupra președintelui Charles de Gaulle, manifestațiile din SUA împotriva discriminării conduse de Martin L. King, asasinarea președintelui John F. Kennedy), catastrofe naturale, dar și premiere stiințifico-tehnice (călătoria primei femei în spațiul cosmic). Personalități născute în 1963 sunt Garry Kasparov, Viktor Orban, Johnny Deep, Whitney Huston, Brad Pitt etc.

În exclusivitate pentru Unica.Ro, Cornelia Hangea, profesor, formator în comunicare, terapeut Fast Healing Therapy, consultant BaZi, astrologie chineză tradițională, ne prezintă detalii despre Anul Nou Chinezesc 2023, care se află sub influența Iepurelui de Apă. Acest an conține cifra de vibrație 7, ce am trăit în urmă cu 7 ani va reveni și în 2023. De asemenea, aflăm că Iepurele de Apă este guvernat de energiile Apei yin și Lemnului yin. La final, Cornelia Hangea vine cu previziunile astrologice pentru fiecare zodie în parte.

Anul nou chinezesc 2023 are cifra de vibrație 7

La rândul ei, numerologia informează asupra faptului că anul 2023 este extrem de semnificativ grație cifrei sale de vibrație universală 7 (2+0+2+3) având, totodată, particularitatea vibrației 5 (ultimele cifre, 2+3), numărul intuiției. Acestea evidențiază scopul pe care-l vizăm în devenirea noastră și dorința de a-l atinge. Trecutul și prezentul sunt ,,materia de studiu” ce ne oferă accesul către viitorul visat, fiindcă ceea ce am trăit în urmă cu 7 ani va reveni în 2023, într-un mod sau altul: situații care ne-au adus satisfacție sau evenimente dureroase, pe care nu le-am putut gestiona, care pot fi convertite într-un viitor frumos în acest an, îndreptând ceea ce a rămas nerezolvat, îmbunătățind sau potențând rezultatele pozitive obținute atunci.

În numerologie, 7 este cifra înțelepciunii dobândite prin experiență, a rațiunii, a revelațiilor, a conexiunii cu sinele și cu divinitatea, a singurătății, dar și a posibilităților. În 2023 vom avea ocazia să ne întâlnim cu adevărata vocație și să ne afirmăm, la modul strălucit, prin intermediul ei, cu condiția să avem dorința de a ne îndrepta atenția din exterior spre interior, de-a ne găsi calea autentică, de-a fi introspectivi.

Anul 2023 este guvernat de energiile Apei yin și Lemnului yin

În astrologia chineză tradițională, persoana sau diviziunea temporală sunt ilustrate în harta personală BaZi prin două elementele, ,,Tulpina Cerească” și ,,Ramura Terestră”, prima conținând energii de Apă, Lemn, Foc, Pământ, Metal, cu dublă polaritate, yin și yang, a doua reprezentând o ipostază a celor 12 animale din ciclul zodiacal. Așadar, 2023 este guvernat de energiile ,,Apei yin” și ,,Lemnului yin” (amprentă a semnului zodiacal al ,,Iepurelui”), între ele stabilindu-se o relație de acord, simbiotică, compatibilitate bazată pe faptul că apa este, în natură, resursa indispensabilă lumii vegetale, care, la rândul ei, caută să păstreze cât mai mult umiditatea, lichidul vital, în structurile ei.

Apa yin are ca reprezentare picătura, ploaia ușoară, roua sau norul, apa stătătoare și puțin adâncă, atmosfera încărcată de umiditatea pe care nu o percepem neapărat la modul concret, dar care este mereu prezentă în natură. Lemnul yin este vegetația firavă și flexibilă, firul de iarbă, spicul, floarea sau iedera ce-și găsește ca sprijin trunchiul unui copac maiestuos ori zidul unei case. Tabloul întâlnirii celor două elemente vi-l puteți imagina ca pe un vlăstar fin, suplu, de floare de cîmp, plin de roua dimineții, imagine încântătoare ce ne îndreptățește să sperăm că particularitățile anului sunt pozitive (adevărat!) însă, conform dublei polarități universale (yin și yang, lumină și umbră), le vom regăsi și aspecte mai puțin agreabile.

Anul nou chinezesc 2023: Iepurele este intuitiv, inteligent, empatic, discret, sensibil

În primul rând, Apa yin simbolizează inteligență, intuiție, mobilitate, libertate, nonconformism, comunicare, versatilitate, adaptabilitate, fiind, totodată, și inconsistentă, imperceptibilă, evazivă, capricioasă, labilă, împrăștiată, nehotărâtă, ezitantă și ascunsă. Lemnul yin este simbolul adaptabilității (un supraviețuitor!), al creativității, flexibilității, tactului, strategiei diplomatice, capacitații de relaționare, al comunicării elocvente, dar și al manipulării. Iepurele este intuitiv, inteligent, empatic, discret, sensibil, iubitor de frumos, de armonie și confort, rezervat, meticulous, neconflictual, dar este și singuratic, imprevizibil, ascuns, oscilant.

Apa yin a lui 2023 nu va comporta aspecte stridente, dar va ascunde, discret, informațiile importante, lăsate în mister cu intenție și premeditare, ele fiindu-le accesibile doar celor intuitivi. Așadar, recomandarea generală este ascultarea propriei intuiții, mai ales de către cei care dețin elementul Apă yin în hartă, și atenție la tentativele de manipulare, ce vor continua să asalteze societatea, chiar mai mult decât în anul anterior. Pe de altă parte, conflictele care au trenat o vreme este foarte posibil să se încheie, datorită negocierilor care se vor intensifica, dacă nu vor fi contracarate de minciună și manipulare.

Ne așteptăm, luând în calcul trăsăturile Apei yin, la numeroase călătorii, de plăcere și de afaceri

În privința altor aspecte, sociale, economice, profesionale și familiale, ne așteptăm, luând în calcul trăsăturile Apei yin, la numeroase călătorii, de plăcere, de afaceri, mai ales ale celor care au în hartă ,,calul călător” (Tigru, Șarpe, Maimuță, Porc), la dezvoltarea turismului, a transportului și a comerțului, naval și aerian, a vânzărilor. Mulți copii ajunși la vârsta la care își clamează nevoia de independență își vor lua zborul din cuibul familiei.

Anul nou chinezesc 2023: pot avea loc manifestații și atentate, ca în 1963

Mișcarea se va produce și la nivel mental, intelectual (prima calitate a Apei este inteligența, iar Iepurele este una dintre ,,Stelele academice”, îndemnând la învățătură). Este posibil să se finalizeze proiecte științifice, cercetări începute în 2017-2020, să apară idei geniale, materializate în invenții semnificative. Creșterea prin studiu, instruire, artă, cultură este anticipată de prezența Lemnului, ca și creativitatea în domeniul literar și nu numai, manifestate prin intensificarea activității scrisului. În contrast, va continua ofensiva împotriva tradițiilor: capodopere, monumente, simboluri artistice vor fi devastate, ca în 2022. Vor avea loc manifestații și atentate, ca în 1963.

Este previzibilă dezvoltarea industriei public speaking-ului, a cursurilor de dezvoltare spirituală, de specializare în domenii neconvenționale, ca urmare a nevoii omului de clarificare a relației cu sinele, de evoluție, de descoperire și afirmare a adevăratei vocații (primii candidați fiind cei care au în hartă Focul yin sau Apa yin și yang). Vor lua avânt industria mobilei, textilele, horticultura, silvicultura. Dacă Apa și Lemnul sunt abundente, Focul are de câștigat, deci se vor dezvolta industriile: aviatică, energetică, electronică, de diverstisment, HORECA, finanțe-bănci.

Anul nou chinezesc 2023, sub influența Iepurelui de Apă

Semnele de Lemn (Iepure, Tigru) și cele în a căror hartă predomină acest element sunt creative, orientate spre dezvoltare, dar pândite de riscul amânării finalizării proiectelor, ceea ce presupune adoptarea unei strategii de lucru constant, perseverent, care le va aduce succes.

Sarpele și Calul (Foc) nu vor avea cel mai bun an în toate domeniile, dar nici cel mai prost. Versatile și intuitive, vor găsi soluții și la provocările aduse de conflictul Foc-Apă.

Semnele Dragon, Capră, Câine, Bou sunt numite si „depozite de bani”

Pământul yang este în armonie cu Apa yin. Pentru Lemn el ilustrează Banii (,,Bani” semnifică prosperitatea, dar și disponibilitatea omului de a depune efort pentru a o dobândi; pentru bărbați poate desemna și soția sau partenera de cuplu). Cei reprezentați de elementul Pământ (Dragon, Capră, Câine, Bou) vor avea în acest an colaborări, proiecte și parteneriate profitabile, autoritate profesională, pot fi avansați. Aceste semne sunt numite și ,,depozite de bani”. Bărbații singuri din aceste zodii își pot găsi o parteneră de viață în 2023.

Cocoșul și Maimuța au nevoie de răbdare și perseverență

Energiile de Metal (Cocoșul și Maimuța) au nevoie de răbdare și perseverență, căci în plan financiar nu vor avea totul de-a gata (în anul de Iepure, Metalul e slăbit, epuizat). Să nu se lase perturbate de influențele exterioare, să-și păstreze capacitatea de judecată clară, de decizie corectă, echilibrul emoțional, în contextul circumstanțelor confuze, generate adesea de Apa yin! Semnele de apă, Porcul și Șobolanul își dezvoltă afacerea în 2023, rețeaua profesională ce le aduce satisfactii financiare. Totuși, Lemnul, energie a anului, crește doar în anotimpurile calde, așadar acești nativi ar trebui să se mobilizeze în prima parte a anului, ca să-și dezvolte proiectele.

Previziuni astrologice pentru fiecare zodie, guvernată de anul Iepurelui de Apă

Anul nou chinezesc 2023.Tigrul sa fie atent la relațiile sentimentale

Tigrul în 2023, cu energia sa de Lemn yang, hrănită de resursa Apei, va avea oportunități financiare și de dezvoltare prin educație. Totuși, mai are de învățat lecții de viață precum cea a cumpătării. Să echilibreze profesia și viața de familie, să fie atent la sănătate, care poate suferi din cauza muncii și a exceselor. Atenție și la planul relației sentimentale! Este un romantic de obicei, dar dacă va uita asta și își va neglija parenerul/a, riscă să fie înșelat.

Anul nou chinezesc 2023. Iepurele trebuie să se concentreze pe sănătate

Iepurele este energic, ceea ce este de dorit, deoarece îl așteaptă schimbări în viața sentimentală și profesională, multă mobilitate, relocare, poate chiar își găsește alt job. Beneficiază de sprijinul prietenilor adevărați, dar își creează singur și scenarii imaginare, suspicioase, fiind tentat să intre în diverse competiții inutile. Să se concentreze, mai bine, pe sănătate! Ca ,,Floare a iubirii” este mereu dorit, deci planul sentimental este echilibrat.

Anul nou chinezesc 2023. Dragonul va avea reușite pe plan profesional și financiar

Dragonul va avea reușite pe plan profesional și financiar, va fi apreciat, dacă va fi foarte activ, energic, fără apatii și amânări. Conflicte de idei pot apărea în plan profesional și social dacă nu își temperează pornirile egoului. Să fie rațional! Aflat în relație de ,,harm” cu Iepurele, se impune atenție la colaboratori și la semnarea documentelor. În relația de cuplu totul va fi bine dacă partenerul/a se dinamizează ca să țină pasul cu el. Să adopte și un stil de viață sănătos.

Anul nou chinezesc 2023. Șarpele să nu-și neglijeze sănătatea

Șarpele va avea succes financiar și în carieră, însă va întâmpina o serie de provocări (tensiuni, ceartă, accidente, obstacole), deci să evite riscurile și comunicarea prea ,,directă”, contondentă. Energie de Foc yin, înclinată spre cunoaștere, să se concentreze în acest an pe resursa educațională, pe dezvoltarea sa spirituală, dar să nu-și neglijeze sănătatea. Viața sa sentimentală se poate îmbunătăți doar dacă renunță la tipare mentale care nu îi sunt benefice.

Anul nou chinezesc 2023. Calul este predispus la accidente, competiție și tensiuni exterioare

Calul, aflat în relație incompatibililă cu Iepurele, este predispus la accidente, competiție, tensiuni exterioare, la pierderi de bani cauzate de înșelăciuni. Poate avea succes dacă negociază altcineva în numele său. Este predispus la îmbolnăviri, așadar precauție, controale medicale și un stil de viață sănătos! ,,Floare a iubirii”, vrea atenția partenerei/lui, relația fiind oaza lui de liniște.

Anul nou chinezesc 2023. Capra are șanse de promovare la serviciu

Capra, în armonie cu anul, va avea multe colaborări fructuoase, profitabile, succes, șanse de promovare la serviciu, dar posibile probleme, conflicte cu autoritățile, de aceea i se recomandă atenție la decizii pripite, la palierul legat de taxe, documente, responsabilități sociale. Riscă să fie dezamăgiți de partenerul de cuplu, de apropiați și prieteni în care avea mare încredere, dar să nu dramatizeze! Mare atenție la sănătate: alimentație, odihnă, stil de viață!

Anul nou chinezesc 2023. Maimuța să evite deciziile tranșante și pripite

Maimuța, prin excelență inteligentă, are capacitatea să transforme un handicap de moment în oportunitate și câștig, mai ales dacă profesează din vocație. Fiind ,,cal călător”, îi face bine mișcarea, astfel putând să se elibereze de stres și să-și conserve sănătatea. I se recomandă să se dezvolte spiritual prin studiu individual și cursuri în acest an. În plan sentimental, cei singuri să se mențină deschiși spre posibilitatea de a întâlni un nou partener, iar cei care au dificultăți în relație să le rezolve amiabil, să evite deciziile tranșante și pripite (2023 e an de negociere!).

Anul nou chinezesc 2023. Cocoșul trebuie să se aștepte la schimbări inoportune, dezamăgiri și trădări

Cocoșul este în conflict cu energiile anului, provocator pentru el, mai ales Cocoșul de Foc. Se așteaptă schimbări inoportune, dezamăgiri și trădări. Fiind ambițios, se poate concentra asupra carierei, unde va fi apreciat dacă va dovedi perseverență și va evita amânările. Se impune precauție în ceea ce privește sănătatea și evitarea riscurilor ce pot cauza accidente. În relația sentimentală ar fi bine să abandoneze orgoliul.

Anul nou chinezesc 2023. Câinele va avea parte de prosperitate financiară și de armonie relațională

Câinele are un an armonios, Iepurele fiindu-i prieten. Va avea parte de prosperitate financiară și de armonie relațională dacă va ști să păstreze echilibrul între carieră și familie (sau iubire), își va face o strategie clară la muncă sau în afacere și va fi coerent. Uneori are așteptări nerealiste de la o parte a anturajului. Neacceptarea ideii că trebuie să impună limite sănătoase în relația cu anumite persoane îi va aduce dezamăgiri. În plan sentimenta, cei singuri au șanse mari să întâlnească un nou partener. În cel al sănătății, atenție la stres și la afecțiunile cronicizate!

Anul nou chinezesc 2023. Porcul să delege sarcini, să nu facă totul singur

Porcul, foarte activ și foarte decis să posede, este sprijinit în acest sens de potențialul de creativitate al anului, dar poate avea și obstacole generate de stres, care-i pot deteriora sănătatea. Sfatul este să delege sarcini, să nu facă totul singur, să evite certurile! În planul dezvoltării sale interioare, este dispus să se autodescopere. În relația de cuplu este ușor de rănit, din cauza sensibilității, iar anul acesta aduce și multă confuzie. Să petreacă timp cu partenerul/a, să se bucure de viață împreună, iar când nu înțelege ce simte acesta/a, cel mai indicat ar fi să întrebe.

Anul nou chinezesc 2023. Șobolanul va încerca să facă bani și va reuși

Șobolanul, ca de obicei, va încerca să facă bani și va reuși. Fiind în relație de dublă penalizare cu Iepurele, să fie precaut în comunicare și în gestionarea emoțiilor. Ca semn de Apă, înrudită energiei anului, are parte de colaboratori, dar și de rivali care să-l stimuleze. Pentru el Lemnul ilustrează maniera de exprimare a omului, creativitatea, dar peisajul fiind animat de multă Apă, aceasta riscă să-l ,,înece”, deci atenție la priorități și la modul în care-și valorifică atuurile. Cei ce așteaptă, de multă vreme, partenerul visat, au șanse mari să-l găsească în 2023.

Anul nou chinezesc 2023. Bou, în relația de cuplu va domina armonia

Boul conține energia de Pământ yin, ce se bucură de prezența Apei yin, capabilă să-l împrospăteze, deci în plan financiar Boul are un an bun, cu oportunități pe care le fructifică. Există și stele negative ce îl pot descuraja, de aceea este îndemnat la echilibru, la tact, la sobrietate. Să se concentreze pe ceea ce are el de făcut, nu alții. În relația de cuplu va domina armonia, dacă el știe ce își dorește, nu e indecis. Atenție și la sănătate, căci poate deveni anxios!

În final, vă reamintesc că orice ciocnire, penalizare sau limitare indicată în harta noastră BaZi poate fi evitată sau atenuată de schimbările inițiate chiar de noi, prin care valorificăm energia în exces din aceste momente mai puțin favorabile, transformându-le în oportunități.

Horoscop realizat de Cornelia Hangea, profesor, formator în comunicare, terapeut Fast Healing Therapy, consultant BaZi, astrologie chineză tradițională.

