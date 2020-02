Ce femeie vrea în pat în funcție de zodie

Berbec – vrea o femeie care să fie mereu gata

Nativul născut în zodia Berbecului nu are nevoie de preludiu, dar are nevoie de o femeie spontană și aventuroasă.

Citește și Care este plăcerea vinovată a fiecărei zodii

Taur – vrea o femeie senzuală

Bărbatul Taur, spre deosebire de Berbec adoră preludiul. Aceasta are nevoie de o femeie romantică ce apreciază lumânările parfumate, așternuturile luxoase și șampania scumpă.

Gemeni – vrea o femeie deschisă

Gemenii urăsc rutina, așa că au nevoie de o femeie care nu se teme să încerce lucruri noi, care să nu fie timidă în pat.

Rac – vrea o femeie empatică

Racul trece de la o stare la alta în câteva secunde, așa că va cauta femeia care să-i ghicească gândurile, să fie empatică.

Leu – vrea o femeie plină de compasiune

Poate din cauza faptului că Leul este mereu sufletul petrecerii, Leul se simte obosit și are nevoie de o femeie care să-l înțeleagă în pat. Nu ai fi crezut că încrezutul Leu ar putea avea probleme legate de încrederea în sine.

Fecioara – vrea o femeie ca el

Bărbatul Fecioară este extrem de mofturos, vede și cel mai mic detaliu, chiar și cămașa ta de noapte șifonată într-un colț. El vrea o femeie care e ca el, să vrea să facă duș înainte și după sex, care e destul de conservatoare în pat. Fecioarele nu sunt aventuroase.

Balanța – vrea o femeie care să mențină focul aprins

Balanța se plictisește repede și are nevoie de o femeie care să ațâțe focul din când în când.

Scorpion – vrea o femeie independentă

Scorpionii sunt zeii sexului în zodiacul european. Orice femeie trebui să încerce un scorpion cel puțin o dată în viață. Ce vrea un Scorpion în pat? O femeie care să poată țină pasul cu el.

Săgetător – vrea o femeie care să-l stimuleze

Creierul este cel mai important organ sexual, cel puțin așa crede Săgetătorul pentru că el caută femeia care să-i stimuleze și creierul și corpul.

Capricorn – vrea o femeie receptivă

Un bărbat Capricorn are un simț al observației dezvoltat ceea ce îl ajută să fie fantastic în pat, pentru că are grijă de dorințele tale. În pat, are nevoie de o femeie ca el, care să observe de ce are el nevoie.

Vărsător – vrea o femeie curioasă

Încă un semn zodiacal care se plictisește repede, așa că va căuta o femeie care vrea să încerce și să învețe lucruri noi, fie că merge într-un sex shop, fie la un seminar despre sexualitate.

Citește și Păcatul fiecărei zodii

Pești – vrea o femeie cu imaginație

Peștele, cea mai visătoare zodie are nevoie de cineva blând și la fel de imaginativ ca el. O femeie cu creativitate este tot ce are nevoie Peștele.

Sursa foto: 123rf, shutterstock.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro