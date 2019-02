Alexandra Ungureanu, interviu în exclusivitate: „O femeie modernă este o femeie bine și corect informată”

Alexandra Ungureanu nu este doar o artistă a cărei muzică ne atinge sufletele cu sensibilitatea versurilor și a armoniilor, ci și o femeie care știe cât de important este să fie apreciată și iubită pentru ceea ce este și să rămână autentică indiferent de circumstanțe. În calitatea sa de ambasador DIVA, vedeta este și imaginea unei campanii de primăvară: ”Sărbătorim femeile în fiecare zi”. Iată ce ne-a povestit.

Unica: Dincolo de flori, cadouri sau răsfățul de o zi, ce înseamnă să celebrezi femeia?

Să o faci să se simtă iubită și apreciată. Să-i permiți niște timp pentru sufletul ei. Să o faci să zâmbească viselor și speranțelor ei, oricât de grea ar fi viața.

Care este cea mai frumoasă amintire legată de 8 martie?

8 martie cu frezii diafane dăruite mamei, florile ei preferate și un cântec pe care i-l cântam cu lacrimile care se înnodau în gât –

“Sunt mic cât un năsturaș, dar ca mâine voi fi mare

Prea vrea mama ca să fiu mare cât cireșu-n floare

Însă dacă o să cresc, ce se va-ntâmpla cu mama?

Dacă ea va-mbătrâni, parcă mă cuprinde teama!”

Ce sfaturi primite de la mama ta te-au ghidat în viață? Cum este relația cu ea?

Eu cu mama avem o relație foarte strânsă, petrecem mult timp împreună. Uneori suntem prietene, alteori nu, și cu siguranță e cel mai mare critic al meu. Suntem firi foarte diferite, așa că nu privim întotdeauna situațiile la fel și de-aici mai apar drame. Dar ei îi datorez reușita mea în muzică, pentru că a crezut nebunește în acest vis al meu și m-a susținut din toate puterile, la începuturile mele. Ar face orice ca să îmi fie bine, uneori chiar în locul meu, ceea ce nu se mai poate, ca atunci când eram copil, și știu cât suferă când îmi este greu.

Mi-a dat multe sfaturi bune pentru viață. Pe unele sigur nu le-am ascultat și, ca orice copil, a trebuit să greșesc și să învăț pe pielea mea. M-a învățat să pun preț pe mine, să fiu corectă, să nu amân lucrurile pe care le pot face azi, pentru că ziua de azi nu se mai întoarce.

Ce lucruri crezi că ar trebui să definească femeia modernă?

Cred că o femeie modernă face cum simte inima ei, indiferent de ce crede toată lumea din jurul ei că ar trebui să facă. O femeie modernă este o femeie bine și corect informată, care nu ia tot ce i se spune de-a gata.

Te-a ajutat în carieră faptul că ești femeie sau a fost o piedică?

Cred că m-a ajutat faptul că am un talent și am visat de foarte mică să fac ceea ce fac și am luptat pentru visul meu. Am ales întotdeauna drumurile cu care am rezonat și am încercat să fac lucruri cu care să pot pune liniștită capul pe pernă.

Este adevărat că în spatele unor femei de succes din acest domeniu stau de multe ori bărbați puternici și influenți, lucru care ajută, trebuie să recunoaștem deschis. Și asta nu le face pe acele femei mai puțin talentate. Nu a fost și cazul meu și poate, din perspectiva asta, mi-a fost mai greu. Dar nu regret.

Cum te-ai descrie în 3 cuvinte?

Mi-e greu să mă laud, dar nici nu aș fi foarte aspră cu mine (râde). Sunt o timidă fără recuperare totală, sunt o femeie naturală și cred că am un umor fain.

Cum este Alexandra Ungureanu când iubește?

Cea mai bună versiune a mea.

Ai un timp al tău, un ritual zilnic, pe care nu îl sacrifici orice ar fi?

Momentul cafelei de dimineața. Îmi iau puțin timp să o savurez și să îi zâmbesc zilei care începe, cu toate cele care mă așteaptă.

Pentru tine, primăvara începe cu… ?

Când eram mică, cea mai mare bucurie a mea la început de primăvară era să ajung la țară și să văd grădina bunicii plină de flori, ghiocei, zambile, narcise. Mă retrăgeam acolo și stăteam cu orele, admirându-le și mirosindu-le și mă umpleam de starea de bine și de entuziasmul unui nou început. Din păcate, bunica nu mai este de ceva vreme și nici grădina nu mai este la fel. Nici nu mai am timp să ajung la ea, dar această imagine revine de fiecare dată în perioada aceasta a anului și nu se va șterge niciodată.

Ce proiecte de viitor ai?

Am multe piese în lucru și sunt foarte entuziasmată de poveștile pe care urmează să le spun. Îmi conturez tot mai bine proiectul început anul trecut, un electro-pop cu influențe din folclorul românesc. Vreau să continui călătoriile prin țară, în lumea satului arhaic, și să întalnesc rapsozi populari cu repertoriu autentic și povești emoționante de demult. Aceste experiențe pot fi urmărite într-un vlog pe care abia l-am lansat și care se numește FolkloRecuperator Sessions.

Sursă foto: PR